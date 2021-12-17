Юлия Снигирь откровенно рассказала о финансовых трудностях за границей и свободе выбора
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
«Мы все чем-то ограничены, — говорит Снигирь, рассуждая о человеческой свободе и свободе выбора. — Актерам приходится идти на уступки, жертвовать комфортом». Ради роли актриса готова примерить не самый удобный образ, ведь в таком случае «высокая мотивация автоматически исключает раздражение». Хотя в реальной жизни звезда на такое не готова и может свободно выбирать, что ей делать и что носить. В интервью Юлия признается, что ни за что не наденет неудобное платье или костюм, да и вообще она «настоящая бабуля» в вопросах комфортного стиля.
Юлия родилась и выросла в небольшом городе и не понаслышке знает, что такое переезд: сначала в Москву, а потом в Лос-Анджелес. По словам актрисы, именно в Америке ей было довольно непросто. Она признается, что испытывала некоторые финансовые трудности. Но однажды не смогла сдержаться и купила себе очень дорогие дизайнерские ботильоны, которые позже не влезли в чемодан, и их пришлось оставить.
«Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову», — делится в интервью актриса.
Фото: GlobalLookPress, instagram