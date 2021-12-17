Юлия Снигирь откровенно рассказала о финансовых трудностях за границей и свободе выбора

Юлия родилась и выросла в небольшом городе и не понаслышке знает, что такое переезд: сначала в Москву, а потом в Лос-Анджелес. По словам актрисы, именно в Америке ей было довольно непросто. Она признается, что испытывала некоторые финансовые трудности. Но однажды не смогла сдержаться и купила себе очень дорогие дизайнерские ботильоны, которые позже не влезли в чемодан, и их пришлось оставить.

«Очень люблю красивые вещи — могу увидеть классное платье и потерять голову», — делится в интервью актриса.