Юлия Снигирь объяснила, почему отменила ближайшие съемки

Однако Юлия поспешила опровергнуть эту информацию и призналась, что не так давно столкнулась с серьезной проблемой выпадения волос, поскольку один из парикмахеров на съемках «пережгла» их плойкой.

«В итоге, когда я совсем отчаялась, то попала к очень крутому врачу, которая буквально спасла мои волосы, — рассказала Снигирь в интервью журналу «7 дней». — Я считаю это настоящим чудом».