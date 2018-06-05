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Юлия Снигирь объяснила, почему отменила ближайшие съемки

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Юлия Снигирь

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Недавно стало известно, что 34-летняя Юлия Снигирь решила не сниматься в кино в ближайшие несколько месяцев. Поклонники даже заподозрили, что актриса ждет второго ребенка...

Однако Юлия поспешила опровергнуть эту информацию и призналась, что не так давно столкнулась с серьезной проблемой выпадения волос, поскольку один из парикмахеров на съемках «пережгла» их плойкой.

«В итоге, когда я совсем отчаялась, то попала к очень крутому врачу, которая буквально спасла мои волосы, — рассказала Снигирь в интервью журналу «7 дней». — Я считаю это настоящим чудом».

Это стало одной из причин, почему Юлия сделала паузу в съемках в кино. Основная же — театр. «В ближайшие месяцы я не принимаю никаких предложений, — заявила Юлия. — Сейчас все мое время занимают репетиции спектакля «Три сестры» в Московском Художественном театре имени Чехова. Это очень сложная и серьезная работа, требующая ежедневного погружения в чеховскую ­пьесу. Совмещать такие репетиции в театре и съемки в кино практически невозможно. Именно поэтому я и решила: если только не возникнет предложение, от которого невозможно отказаться — как говорится, роль мечты, я отвлекаться от «Трех сестер» не буду».

Напомним, Юлия уже более двух лет живет в гражданском браке с актером Евгением Цыгановым, который ради нее ушел из большой семьи, и воспитывает с ним сына Федора.

Фото: Instagram

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