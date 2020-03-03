passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Юлия Снигирь чувственным фото с декольте привлекла внимание к проблеме женского здоровья

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Стройная Юлия Снигирь

Фото: Instagram

Актриса опубликовала снимок в Instagram и рассказала об организациях, занимающихся изучением рака груди.

«Скоро 8 марта – праздник, который служит поводом для разговора о равноправии. Но есть заболевание, которое равноправия не знает. Рак груди бывает у женщин в 100 раз чаще, чем у мужчин. Каждый год о своем диагнозе в России узнают 70 тысяч женщин, и очень часто они не получают полной и достоверной информации о своем заболевании, его особенностях и вариантах лечения. Приходится обращаться к статьям в интернете или советоваться с знакомыми. В одном только "Инстаграме" есть страницы десятков "целителей". К чему может привести общение с ними, мы знаем», — написала Юлия, сопроводив пост чувственным фото с декольте.

Благотворительная программа «Женское здоровье» фонда Александра @pobedi.rak объединились с онкологической «Клиникой доктора Ласкова» @hemonc_ru и официально перевели на русский язык всемирно признанные руководства для женщин с раком груди.

Расскажите об этих руководствах. Это может быть лучшим подарком для ваших знакомых, их мам и бабушек. Вы не представляете, как много вокруг женщин, столкнувшихся с раком груди», — эмоционально призвала Юлия Снигирь и опубликовала в своем посте ссылки для скачивания брошюр.

Подписчики поблагодарили любимую актрису за отзывчивость и неравнодушие. «Восхищаюсь», «Юлия, спасибо, что рассказали», «Какая удивительная и завораживающая у вас внешность. Вы удивительно красивы», «Гиперсексуальность», — написали в комментариях.

Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина и Светлана Наконечная/ Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!