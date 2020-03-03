Юлия Снигирь чувственным фото с декольте привлекла внимание к проблеме женского здоровья

Благотворительная программа «Женское здоровье» фонда Александра @pobedi.rak объединились с онкологической «Клиникой доктора Ласкова» @hemonc_ru и официально перевели на русский язык всемирно признанные руководства для женщин с раком груди.

Расскажите об этих руководствах. Это может быть лучшим подарком для ваших знакомых, их мам и бабушек. Вы не представляете, как много вокруг женщин, столкнувшихся с раком груди», — эмоционально призвала Юлия Снигирь и опубликовала в своем посте ссылки для скачивания брошюр.

Подписчики поблагодарили любимую актрису за отзывчивость и неравнодушие. «Восхищаюсь», «Юлия, спасибо, что рассказали», «Какая удивительная и завораживающая у вас внешность. Вы удивительно красивы», «Гиперсексуальность», — написали в комментариях.