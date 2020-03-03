Юлия Снигирь чувственным фото с декольте привлекла внимание к проблеме женского здоровья
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Скоро 8 марта – праздник, который служит поводом для разговора о равноправии. Но есть заболевание, которое равноправия не знает. Рак груди бывает у женщин в 100 раз чаще, чем у мужчин. Каждый год о своем диагнозе в России узнают 70 тысяч женщин, и очень часто они не получают полной и достоверной информации о своем заболевании, его особенностях и вариантах лечения. Приходится обращаться к статьям в интернете или советоваться с знакомыми. В одном только "Инстаграме" есть страницы десятков "целителей". К чему может привести общение с ними, мы знаем», — написала Юлия, сопроводив пост чувственным фото с декольте.
Благотворительная программа «Женское здоровье» фонда Александра @pobedi.rak объединились с онкологической «Клиникой доктора Ласкова» @hemonc_ru и официально перевели на русский язык всемирно признанные руководства для женщин с раком груди.
Расскажите об этих руководствах. Это может быть лучшим подарком для ваших знакомых, их мам и бабушек. Вы не представляете, как много вокруг женщин, столкнувшихся с раком груди», — эмоционально призвала Юлия Снигирь и опубликовала в своем посте ссылки для скачивания брошюр.
Подписчики поблагодарили любимую актрису за отзывчивость и неравнодушие. «Восхищаюсь», «Юлия, спасибо, что рассказали», «Какая удивительная и завораживающая у вас внешность. Вы удивительно красивы», «Гиперсексуальность», — написали в комментариях.
Фото и видео: Instagram, Екатерина Ширинкина и Светлана Наконечная/ Passion.ru
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