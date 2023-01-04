Юлия Савичева рассказала о «травме детства», связанной с празднованием Нового года

Результат не заставил себя долго ждать – Дед Мороз, которого Савичева вместе с отцом так старательно выводила на окошке, «поплыл», а вместе с ним стали терять форму и сугробы, и подарки. «Естественно, мы поссорились», - говорит Савичева.

Так или иначе, отодвинуть наступление праздника не представлялось возможным, и потому семья певицы приняла решение не смывать и не корректировать творение, а оставить все, как есть. «Поэтому встречали Новый год с растекшимся Дедом Морозом», - вспоминает певица.

В завершении беседы Юлия Савичева показала свои детские фотографии, на которых она красуется перед камерой в образе новогоднего зайчика. «Дизайнером» и «стилистом» первых костюмов певицы была ее бабушка, которая к каждому празднику и мероприятию готовила для любимой внучки что-то особенное. «Все шила своими руками», - заключила с теплотой артистка.