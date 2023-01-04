Юлия Савичева рассказала о «травме детства», связанной с празднованием Нового года
Певица Юлия Савичева рассказала о ссоре с мамой в новогоднюю ночь.
Фото: Фото из личного архива Юлии Савичевой
Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала passion.ru о «травме детства», связанной с празднованием Нового года. Как оказалось, однажды, еще в дошкольные годы, мама артистки перестаралась с домашними хлопотами и тем самым испортила всем настроение.
Помню, когда я была маленькой, мы с папой решили интересно украсить квартиру к Новому году. Елку мы не ставили, потому что у нас была большая собака. В общем, мы разрисовали окно! На нем красовался огромный Дед Мороз в сугробах и с подарками. Но продлилась эта красота не долго. Мама повесила сушить белье на батарею, которая находилась как раз под этим окном.
Юлия Савичева
Российская эстрадная певица
Результат не заставил себя долго ждать – Дед Мороз, которого Савичева вместе с отцом так старательно выводила на окошке, «поплыл», а вместе с ним стали терять форму и сугробы, и подарки. «Естественно, мы поссорились», - говорит Савичева.
Так или иначе, отодвинуть наступление праздника не представлялось возможным, и потому семья певицы приняла решение не смывать и не корректировать творение, а оставить все, как есть. «Поэтому встречали Новый год с растекшимся Дедом Морозом», - вспоминает певица.
В завершении беседы Юлия Савичева показала свои детские фотографии, на которых она красуется перед камерой в образе новогоднего зайчика. «Дизайнером» и «стилистом» первых костюмов певицы была ее бабушка, которая к каждому празднику и мероприятию готовила для любимой внучки что-то особенное. «Все шила своими руками», - заключила с теплотой артистка.
Фото: Фото из личного архива Юлии Савичевой