Юлия Савичева рассказала о своей успешной актерской карьере в 14-летнем возрасте

Исполнительница хита «Москва-Владивосток» в своем аккаунте в Instagram поделилась с поклонниками архивным фотоснимком с выступления в спектакле и рассказала свою историю участия в нем. На воспоминания ее натолкнул сезон новогодних представлений для детей, которые на данный момент активно показывают в праздничный период.

«Сразу вспомнилось, как в 14 лет меня утвердили на главную роль в новогоднем спектакле в Храме Христа Спасителя. На фото как раз я в образе девочки Маши, которая сначала была плохой, а потом стала хорошей», — поделилась Юлия.