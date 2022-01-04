Юлия Савичева рассказала о своей успешной актерской карьере в 14-летнем возрасте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @yuliasavicheva
Исполнительница хита «Москва-Владивосток» в своем аккаунте в Instagram поделилась с поклонниками архивным фотоснимком с выступления в спектакле и рассказала свою историю участия в нем. На воспоминания ее натолкнул сезон новогодних представлений для детей, которые на данный момент активно показывают в праздничный период.
«Сразу вспомнилось, как в 14 лет меня утвердили на главную роль в новогоднем спектакле в Храме Христа Спасителя. На фото как раз я в образе девочки Маши, которая сначала была плохой, а потом стала хорошей», — поделилась Юлия.
Фото: Instagram @yuliasavicheva
Певица рассказала, что в тот год она отыграла в 20 спектаклях, после чего ей нашли замену. Однако больший успех к ней пришел лишь год спустя. «А в следующем году я уже осилила целых 40!» — рассказала она.
Также Савичева отметила, что данные выступления приносили ей большое удовольствие благодаря царящий перед и во время спектаклей атмосфере. «Мне всегда очень нравилось развлекать детишек, видеть, как они верят в волшебство и чудеса», — поделилась своими эмоциями на тот момент она.
Фото: Instagram