Юлия Савичева рассказала, как Максим Фадеев спас ее от анорексии

Юлия в тот же момент начала возвращаться к нормальному питанию, ела то же, что и все участники. Каждый день был расписан по минутам: тренировки и занятия под пристальным надзором педагогов. Времени переживать за вес не осталось.

Сегодня Савичева хоть и следит пристально за своим весом, но очень разумно подходит к вопросу красивого тела: «На протяжении многих лет я придерживаюсь правильного питания. Из своего рациона я исключила все жирное, мучное, сладкое. Но в то же время я — сладкоежка и иногда устраиваю себе разгрузочные дни», — сказала она.

Подписчики певицы в Instagram часто восхищаются новым хобби артистки, она сама готовит фантастические торты. И даже позволяет себе наслаждаться ими: «Могу позволить себе раз в две недели съесть кусок торта и это доставляет мне огромное удовольствие», — поделилась маленьким секретом Юля Савичева.