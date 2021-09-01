Юлия Савичева рассказала, как Максим Фадеев спас ее от анорексии
Когда Юлия была совсем юной девушкой, а проект «Фабрика звезд» был еще впереди, она питалась очень скудно: «рацион состоял из пары йогуртов и пачки чипсов». Параллельно с таким неправильным питанием у будущей звезды были большие физические нагрузки. Тогда ей приходилось преодолевать большие расстояния между школой и домом, а также серьезно заниматься танцами: «Мысль о похудении меня не покидала. Я продолжала стремиться к уменьшению веса. Мое давление было очень низким, кружилась голова, темнело в глазах, я чувствовала недомогание», — рассказала артистка в интервью «КП».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @yuliasavicheva
При росте 160 см Юлия весила всего лишь 38 кг. Все изменил Максим Фадеев, когда Юля уже попала в известный проект и заселилась в звездный дом «Фабрики». Он пригрозил ей, что если она не начнет питаться нормально, ее здесь не будет.
Юлия в тот же момент начала возвращаться к нормальному питанию, ела то же, что и все участники. Каждый день был расписан по минутам: тренировки и занятия под пристальным надзором педагогов. Времени переживать за вес не осталось.
Сегодня Савичева хоть и следит пристально за своим весом, но очень разумно подходит к вопросу красивого тела: «На протяжении многих лет я придерживаюсь правильного питания. Из своего рациона я исключила все жирное, мучное, сладкое. Но в то же время я — сладкоежка и иногда устраиваю себе разгрузочные дни», — сказала она.
Подписчики певицы в Instagram часто восхищаются новым хобби артистки, она сама готовит фантастические торты. И даже позволяет себе наслаждаться ими: «Могу позволить себе раз в две недели съесть кусок торта и это доставляет мне огромное удовольствие», — поделилась маленьким секретом Юля Савичева.
Фото и видео: Instagram, Rambler
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