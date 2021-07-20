Юлия Савичева призналась, что уже год не видела свою дочь

Причиной этого стали проблемы с документами — для выезда нужна справка об отсутствии судимости, которую певица и ее муж никак не могут получить, хотя она им полагается.

«Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в Португалии. Я долго не видела Анютку, в августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима», — рассказала певица.

Она признается, что переносить разлуку с дочерью ей очень тяжело. Анна была очень желанным ребенком — первая беременность певицы закончилась выкидышем, из-за чего она очень переживала.