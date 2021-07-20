Юлия Савичева призналась, что уже год не видела свою дочь
Юлия Савичева рассказала про свою проблему — вот уже год, как она не видела свою дочь Аню. Девочка живет в Португалии с родителями мужа Юлии — там у них есть недвижимость, и, по мнению певицы, Ане там лучше — сама Савичева постоянно занята на концертах и выступлениях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @yuliasavicheva
Однако, несмотря на то, что они часто созваниваются по видеосвязи, певица не видела свою дочь вот уже год. Об этом она рассказала «Пятому каналу».
Причиной этого стали проблемы с документами — для выезда нужна справка об отсутствии судимости, которую певица и ее муж никак не могут получить, хотя она им полагается.
«Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в Португалии. Я долго не видела Анютку, в августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима», — рассказала певица.
Она признается, что переносить разлуку с дочерью ей очень тяжело. Анна была очень желанным ребенком — первая беременность певицы закончилась выкидышем, из-за чего она очень переживала.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!