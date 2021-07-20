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Юлия Савичева призналась, что уже год не видела свою дочь

У певицы возникли проблемы с документами — из-за них она и ее супруг не могут попасть в Португалию, где Аня живет с бабушкой и дедушкой.
Юлия Савичева призналась, что уже год не видела свою дочь

Юлия Савичева рассказала про свою проблему — вот уже год, как она не видела свою дочь Аню. Девочка живет в Португалии с родителями мужа Юлии — там у них есть недвижимость, и, по мнению певицы, Ане там лучше — сама Савичева постоянно занята на концертах и выступлениях.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Савичева ужинает

Фото: @yuliasavicheva

Однако, несмотря на то, что они часто созваниваются по видеосвязи, певица не видела свою дочь вот уже год. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

Причиной этого стали проблемы с документами — для выезда нужна справка об отсутствии судимости, которую певица и ее муж никак не могут получить, хотя она им полагается.

«Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в Португалии. Я долго не видела Анютку, в августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима», — рассказала певица.

Она признается, что переносить разлуку с дочерью ей очень тяжело. Анна была очень желанным ребенком — первая беременность певицы закончилась выкидышем, из-за чего она очень переживала.

Фото: Instagram

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