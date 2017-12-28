Юлия Савичева призналась, что похудела после родов благодаря диете
Получаю очень много вопросов о том, как я держу себя в форме после рождения дочери, да и вы проявили интерес к этой теме. Скажу честно, у меня простые правила - меньше есть и есть сбалансированно! Но прямо сейчас, когда праздники так близко, конечно, хочется всего и сразу🤗 Поэтому, я думаю, эти советы помогут тем, кто точно решит привести формы в порядок после праздников. 🍪Прежде всего - отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход - балую близких, а сама держусь! 🥩🥒🍏Мое основное питание - курица, рыба, яйца, мясо без соусов и сливочных масел. Овощи можно в любом виде, кроме картошки и свеклы. Гарнир - гречка, рис, булгур, геркулес. Ем любые фрукты, кроме бананов, хурмы и винограда. 🥛Из молочных продуктов позволяю себе все - тут настоящий праздник живота можно устроить! Среди тех продуктов, у которых жирность не выше 1,5%. 🥜Орехи и сухофрукты ем не чаще раза в неделю. 💦И главный пункт - пить много воды! Это основа правильного питания. Обязательно нужно ходить в тренажёрный зал, в бассейн, на танцы или просто много гулять пешком. Движение - жизнь💪🏻 В следующих постах могу рассказать о том, какие тренировки мне помогают держать себя в форме. Кому интересно, ставьте +❤️