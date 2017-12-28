В августе этого года 30-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой. А к ноябрю певица уже вернулась в форму и вышла из декрета. На днях Юлия рассказала подписчикам, как ей это удалось.

Фолловеры Юлии Савичевой постоянно забрасывают ее вопросами о том, как она держит себя в форме после рождения дочери Анны. И на днях певица наконец раскрыла свой секрет. Все просто — Юлия соблюдает диету, старается питаться сбалансированно, а также несколько раз в неделю занимается спортом.

«Эти советы помогут тем, кто точно решит привести формы в порядок после праздников. Прежде всего — отказ от всего сладкого и мучного. Для меня это особенно тяжело, потому что я очень люблю выпечку и сама часто пеку. Нашла выход — балую близких, а сама держусь!» — написала Савичева.