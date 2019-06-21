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Юлия Савичева показала нежное свадебное фото и рассказала, что думает о штампе в паспорте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Савичева

Фото: Instagram
Певица ответила на вопросы подписчиков.

Юлия Савичева оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Она редко показывает фото своих близких. Дочку Аню, которой в июле исполнится два года, прячет от камер фотографов особенно тщательно.

Юля Савичева

Юля вышла замуж в 2014 году. И подписчики часто спрашивают у нее, как она относится к штампу в паспорте. И она ответила на этот вопрос в Instagram. Пост певица сопроводила нежным свадебным фото.

«Мы с мужем вместе больше 15 лет и расписались не сразу. Однако самым волнительным моментом для меня была даже не наша свадьба (она как раз была очень естественным продолжением наших отношений), а тот момент, когда я в 18 лет решила переехать к нему. И, знаете, ни разу об этом не пожалела. Если бы мы еще не были женаты, то обязательно расписались перед рождением нашей дочки Ани. Все-таки дети должны рождаться в браке. Понимаю, что у всех людей отношения складываются по-разному, только в одном уверена: ни одна печать ни от чего не застрахует. Тот, кто хочет уйти, уйдет, кто хочет изменить, изменит. А любовь не три года живет, а столько, сколько вам самим захочется. Тут дело в работе над отношениями и над собой», - написала Савичева (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Красивая Юля Савичева

А как вы относитесь к штампу в паспорте?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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