Несколько дней назад Юлия Савичева впервые стала мамой, подарив своему мужу Александру Аршинову дочь Анну.

То, что певица родила ребенка, подтвердил продюсер Максим Фадеев, записав видеообращение поклонникам артистки.

Накануне же сама Савичева впервые прокомментировала долгожданное материнство. В своем блоге Юлия выложила фото новорожденной дочери, сопроводив его трогательным посланием.

Доброе утро, моя малышка! Ты сейчас очень маленькая, и скорее всего не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день и ты прочтешь это сообщение. Ты наверное удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько людей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"! Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее. Добро пожаловать в этот мир! Мы надеемся, тебе тут понравится! Нет таких слов, чтобы описать нашу любовь и нашу радость! Для Анны А. Твои мама и папа. Август 2017», — написала она.

Подписчики Юлии поздравили ее с этим радостным событием, пожелав всего самого лучшего: «Поздравляю малышку Анну и родителей! Здоровья вам, счастья и много много радости!», «Как же я искренне рада!», «Поздравляю с долгожданной малышкой!», «Поздравляю! Самое главное чтобы малышка была здорова и счастлива!»

Фото: instagram, globallookpress