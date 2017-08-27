Юлия Савичева подтвердила рождение первенца: «Мы долго к этому шли»
То, что певица родила ребенка, подтвердил продюсер Максим Фадеев, записав видеообращение поклонникам артистки.
Накануне же сама Савичева впервые прокомментировала долгожданное материнство. В своем блоге Юлия выложила фото новорожденной дочери, сопроводив его трогательным посланием.
Доброе утро, моя малышка! Ты сейчас очень маленькая, и скорее всего не понимаешь всей нашей радости и гордости, но придет день и ты прочтешь это сообщение. Ты наверное удивишься, сколько людей тебя ждали, сколько людей тебя поздравляли. Как же долго мы к этому шли. Сколько сил и нервов было потрачено ради того, чтобы сказать тебе сегодня "с добрым утром"! Мы желаем тебе здоровья и радости. Будь счастлива и любима. Все остальное суета и лишнее. Добро пожаловать в этот мир! Мы надеемся, тебе тут понравится! Нет таких слов, чтобы описать нашу любовь и нашу радость! Для Анны А. Твои мама и папа. Август 2017», — написала она.
Подписчики Юлии поздравили ее с этим радостным событием, пожелав всего самого лучшего: «Поздравляю малышку Анну и родителей! Здоровья вам, счастья и много много радости!», «Как же я искренне рада!», «Поздравляю с долгожданной малышкой!», «Поздравляю! Самое главное чтобы малышка была здорова и счастлива!»
Фото: instagram, globallookpress