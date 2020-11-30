Юлия Савичева поделилась нежным фото со своей подросшей дочкой Аней

Юлия Савичева, как образцовая мама, проводит много времени со своей дочерью Аней, несмотря на занятость, и думает о ее досуге. В этом непростом вопросе она решила проконсультироваться со своими подписчиками.

«Скоро моей дочери четыре года. Пришло время выбирать кружки и думать о занятости ребенка. В наших семьях всегда было принято отдавать с детства в разные секции, чтобы понять, к какому делу у ребенка лежит душа. Сейчас решаем, дать Ане еще немного времени на беззаботное детство, либо включить режим разностороннего активного обучения для того, чтобы она поняла, сколько работы и усилий стоИт за красивым танцем, за живописной картиной, за умением общаться на 3-4 языках, за спортивными достижениями. Вот сижу и размышляю, стоит ли так нагружать ребенка, ведь детство мимолетно, а с другой стороны, мы раньше поймем, чем ей больше нравится заниматься и уже конкретно делать упор на определенное обучение», — пишет Юлия.

Читатели блога певицы дали ей множество советов и прокомментировали фотографию:

«Самое время пробовать и узнавать интересы ребенка! Но главное, не переусердствовать», «Так мило», «Фото прелесть», «Юля! Какая прелесть!», «Очень милая фотография!».