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Юлия Савичева поделилась фото с новогодних съемок в шикарном платье: «Невероятная»

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Юлия Савичева за чашкой кофе

Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/

Наряд Савичевой выглядит так, словно создан из инея.

Юлия Савичева поделилась шикарным новогодним образом со съемок праздничных шоу. Певица появилась в великолепном белом платье-комбинации с мерцанием – наряд создает впечатление, что создан из инея. Прическа очень натуральная и естественная – волнистые рыжие пряди.

«В последнее время от многих слышу: «Ой, в Новый год по телику будет все то же самое». А если в один момент со всех каналов пропадут праздничные концерты в новогоднюю ночь и старое, советское кино, что останется? Это же настоящая новогодняя традиция поколений...

Мне каждый год очень приятно наблюдать на каналах наши любимые фильмы: «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», а огоньки стали символом праздника. Если эти атрибуты новогодней ночи пропадут, то исчезнет и старая добрая традиция.

Сейчас, в век интернета и социальных сетей у молодежи есть возможность составлять и слушать свои новогодние плейлисты, смотреть любимые фильмы в любое время. А как же старшее поколение, которое выросло на огоньках и фильмах под Новый год? Знаю, что они точно ждут этого. Я очень рада ежегодно принимать участие в съемках новогодних огоньков и концертов. Ведь мы, артисты, обязательно должны радовать вас и дарить праздник», – пишет Юлия.

Поклонники были в восторге, что увидят свою любимицу на передаче:

«Юля, если вы будете на Новый год в каждом "утюге"- просто не буду менять этот утюг весь год!», «Полностью согласна. Я хоть и не старшее поколение, но мне Новый год не Новый год без этого всего. PS: платье просто невероятное! Красавица», «Лично я тоже люблю новогодние фильмы и голубой огонёк посмотреть) красивая очень», «Люди хотят убрать известных артистов, а кем заменить не знают. А вообще надо проще к этому относится, эти концерты в НГ чисто для фона, чтобы тишины не было. Все равно главное веселье это семья».

Фото и видео: Instagram Юлии Савичевой

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