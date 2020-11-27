Юлия Савичева поделилась фото с новогодних съемок в шикарном платье: «Невероятная»

Юлия Савичева поделилась шикарным новогодним образом со съемок праздничных шоу. Певица появилась в великолепном белом платье-комбинации с мерцанием – наряд создает впечатление, что создан из инея. Прическа очень натуральная и естественная – волнистые рыжие пряди.

«В последнее время от многих слышу: «Ой, в Новый год по телику будет все то же самое». А если в один момент со всех каналов пропадут праздничные концерты в новогоднюю ночь и старое, советское кино, что останется? Это же настоящая новогодняя традиция поколений...

Мне каждый год очень приятно наблюдать на каналах наши любимые фильмы: «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», а огоньки стали символом праздника. Если эти атрибуты новогодней ночи пропадут, то исчезнет и старая добрая традиция.

Сейчас, в век интернета и социальных сетей у молодежи есть возможность составлять и слушать свои новогодние плейлисты, смотреть любимые фильмы в любое время. А как же старшее поколение, которое выросло на огоньках и фильмах под Новый год? Знаю, что они точно ждут этого. Я очень рада ежегодно принимать участие в съемках новогодних огоньков и концертов. Ведь мы, артисты, обязательно должны радовать вас и дарить праздник», – пишет Юлия.