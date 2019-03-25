Юлия Савичева об отношениях с Максимом Фадеевым: «Я никогда в жизни на него не обижалась»

В последнее время в Сети появились разговоры о крупной ссоре между известным продюсером Максимом Фадеевым и одной из его самых успешных подопечных — Юлией Савичевой. Тот факт, что мужчина не поздравил певицу ни с 8 Марта, ни с днем рождения, вселил еще большую уверенность в тех, кто подогревает слухи.

«Максим часто проходит мимо любых праздников, потому что он очень закрытый человек. Но я никогда в жизни на него не обижалась по этому поводу. Кто-то любит звонить и поздравлять, а кто-то относится к этому как к необязательной части», — пояснила Юлия в беседе с редакцией «Собеседника».

Она подчеркнула, что всегда будет благодарна Максиму за помощь и поддержку, что бывший продюсер остался для нее «учителем», но и «вторым отцом», так как он был с ней рядом начиная с ее трехлетнего возраста.

«Сейчас я очень занята. Мне бы с дочкой почаще видеться. Но с Максимом мы остались в хороших отношениях», — уверила она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram