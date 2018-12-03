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Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения-2018»

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Фото из Instagram Юлии Самойловой
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Вчера вечером в эфире Первого канала прошла презентация песни, которую Юлия Самойлова исполнит на конкурсе «Евровидение» в Португалии в мае.

О том, что именно Юлия Самойлова представит нашу страну на «Евровидении-2018», стало известно еще в прошлом году, когда певицу со скандалом не пустили в Украину, где проходил конкурс. А вчера вечером Юлия представила композицию, с которой выступит в Португалии через несколько месяцев.

Песня называется I Won’t Break («Я не сломаюсь»). «Она обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — цитируют Юлию Самойлову «Ведомости».

Впрочем, интернет-пользователи неоднозначно оценили песню и клип на нее. Пока одни на все лады расхваливали композицию и певицу, другие писали: «Это словно пародия», «Песня сплошной автотюн, я не услышала мощного голоса, а услышала обработку и многоголосье», «Слова по английски нормально выговорить не может. Жалко ее, она же не выиграет» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вам понравилась песня I Won’t Break?

Фото: Instagram

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