Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения-2018»
О том, что именно Юлия Самойлова представит нашу страну на «Евровидении-2018», стало известно еще в прошлом году, когда певицу со скандалом не пустили в Украину, где проходил конкурс. А вчера вечером Юлия представила композицию, с которой выступит в Португалии через несколько месяцев.
Песня называется I Won’t Break («Я не сломаюсь»). «Она обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — цитируют Юлию Самойлову «Ведомости».
Впрочем, интернет-пользователи неоднозначно оценили песню и клип на нее. Пока одни на все лады расхваливали композицию и певицу, другие писали: «Это словно пародия», «Песня сплошной автотюн, я не услышала мощного голоса, а услышала обработку и многоголосье», «Слова по английски нормально выговорить не может. Жалко ее, она же не выиграет» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.). А вам понравилась песня I Won’t Break?
Фото: Instagram