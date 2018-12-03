Юлия Самойлова представила песню для «Евровидения-2018»

О том, что именно Юлия Самойлова представит нашу страну на «Евровидении-2018», стало известно еще в прошлом году, когда певицу со скандалом не пустили в Украину, где проходил конкурс. А вчера вечером Юлия представила композицию, с которой выступит в Португалии через несколько месяцев.

Песня называется I Won’t Break («Я не сломаюсь»). «Она обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — цитируют Юлию Самойлову «Ведомости».