На днях новая часть «Звездных войн» добралась и до Москвы. На премьеру фантастического блокбастера прибыли многие селебрити.

Пока Игорь Николаев общался с коллегами на церемонии вручения Национальной музыкальной премии, его супруга Юлия Проскурякова смотрела кино: в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Молодая мама взяла с собой подругу Юлию Емельянову и с удовольствием делала с ней селфи на красной дорожке.

Помимо Проскуряковой, на мероприятии также были замечены Юлианна Караулова, Владимир Яглыч, Марианна Максимовская с мужем, Илона Столье, Сергей Минаев, Рита Митрофанова и другие знаменитости.