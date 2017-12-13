Юлия Проскурякова, Юлианна Караулова и другие знаменитости оценили новые «Звездные войны»
Юлия Проскурякова и Юлия Емельянова
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На днях новая часть «Звездных войн» добралась и до Москвы. На премьеру фантастического блокбастера прибыли многие селебрити.
Пока Игорь Николаев общался с коллегами на церемонии вручения Национальной музыкальной премии, его супруга Юлия Проскурякова смотрела кино: в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Звездные войны: Последние джедаи». Молодая мама взяла с собой подругу Юлию Емельянову и с удовольствием делала с ней селфи на красной дорожке.
Помимо Проскуряковой, на мероприятии также были замечены Юлианна Караулова, Владимир Яглыч, Марианна Максимовская с мужем, Илона Столье, Сергей Минаев, Рита Митрофанова и другие знаменитости.
Новый фильм о приключениях молодого джедая Рей и сына принцессы Леи Кайло Рена «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» можно будет увидеть в кинотеатрах Москвы уже с 14 декабря.