Юлия Проскурякова в мини-шортах похвасталась точеной фигурой: «Ножки у вас зачетные»
Фото: www.instagram.com/uliaveronika/
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой проводят лето в Юрмале, где у них есть свой дом. Туда семья композитора улетела несколько недель назад на частном самолете, так как регулярные рейсы пока не открыли.
Юлия и Игорь проводят много времени с друзьями. Периодически молодая супруга композитора показывает подписчикам, как проходит их отпуск.
В очередной раз Юлия Проскурякова опубликовала фото в компании друзей, сделанной перед игрой в гольф. На снимке певица и артистка запечатлена в джинсовых мини-шортах, белой футболке, розовой рубашке и соломенной шляпке. От взгляда поклонников не ускользнул факт того, что наряд подчеркнул точеную фигуру жены Игоря Николаева.
«Фоточки — огонь, ножки у вас красивые, стройные», «Спортсменка», «Фото солнечное, бодрящее», «Спасибо за позитив!», «Ножки у вас зачетные!», «Какая красивая, натуральная — все свое», — прокомментировали фотографии поклонники Юлии.
Фанаты певицы и актрисы не раз отмечали, что им нравится природная красота Юлии, которая не стремится подогнать себя под модные ныне стандарты красоты, когда молодые женщины ложатся под нож пластического хирурга и становятся все на одно лицо.
А вам нравится Юлия?
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
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