Юлия Проскурякова в мини-шортах похвасталась точеной фигурой: «Ножки у вас зачетные»

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочерью Вероникой проводят лето в Юрмале, где у них есть свой дом. Туда семья композитора улетела несколько недель назад на частном самолете, так как регулярные рейсы пока не открыли.

Юлия и Игорь проводят много времени с друзьями. Периодически молодая супруга композитора показывает подписчикам, как проходит их отпуск.

В очередной раз Юлия Проскурякова опубликовала фото в компании друзей, сделанной перед игрой в гольф. На снимке певица и артистка запечатлена в джинсовых мини-шортах, белой футболке, розовой рубашке и соломенной шляпке. От взгляда поклонников не ускользнул факт того, что наряд подчеркнул точеную фигуру жены Игоря Николаева.