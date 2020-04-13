Юлия Проскурякова удивила подписчиков странным видео с огромным ртом: «Ужас, не надо так»

«Юля, не разочаровывайте, ну право, подобный юмор не для вас», «Ужас, не надо так», «Где такую сногсшибательную помаду покупали?», «Юля, вы подражание Королевой, только у вас плохо получается. Противно как-то. Даже к вам отношение меняется, хотя я вас очень люблю», «Как обрести такие крупные и красивые зубы?», «Обожаю ваш голос и ваши чистые глаза», «Супер! Спасибо за позитив и настроение с утра!», «Рассмешила!», «Не смешно, глупо! Столько лет, а все детство в…», — высказали противоположные точки зрения подписчики Проскуряковой.

А вы на чьей стороне?