Юлия Проскурякова удивила подписчиков странным видео с огромным ртом: «Ужас, не надо так»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Юлия Пооскурякова удивила поклонников странным видео, в котором показала себя с огромными ртом и зубами.
«Любите друг друга», — подписала она ролик, в котором преобразила себя до неузнаваемости.
«Юля, не разочаровывайте, ну право, подобный юмор не для вас», «Ужас, не надо так», «Где такую сногсшибательную помаду покупали?», «Юля, вы подражание Королевой, только у вас плохо получается. Противно как-то. Даже к вам отношение меняется, хотя я вас очень люблю», «Как обрести такие крупные и красивые зубы?», «Обожаю ваш голос и ваши чистые глаза», «Супер! Спасибо за позитив и настроение с утра!», «Рассмешила!», «Не смешно, глупо! Столько лет, а все детство в…», — высказали противоположные точки зрения подписчики Проскуряковой.
А вы на чьей стороне?
Фото и видео: Instagram, Starface
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