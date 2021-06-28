Юлия Проскурякова призналась, как относится к экс-супруге своего мужа Наташе Королевой

«Наташа — прекрасная артистка! Наверняка, она тоже приняла участие в фестивале "ЖАРА" Но почему-то я все равно должна отвечать на вопросы, где она будет, а где — нет. Я не ее менеджер и не директор. Задавать такие вопросы нужно точно не мне и не под постом о премьере моей песни. К самой Наташе я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или, не дай Бог, к ненависти», — написала Юлия.

Сама Юлия замужем за Николаевым с 2010 года. Она прекрасная и любящая жена и мать — они с музыкантом воспитывают общую дочь Веронику. Кроме того, Юлия успешная певица.

У Наташи Королевой сейчас тоже все хорошо — она много выступает и счастлива в браке со своим супругом Сергеем Глушко.