Юлия Проскурякова призналась, как относится к экс-супруге своего мужа Наташе Королевой
Юлия Проскурякова призналась, что не любит вопросы о Наташе Королевой, которая была бывшей женой ее мужа Игоря Николаева, и не понимает, почему ее постоянно о ней спрашивают.
При этом она признается, что с человеческой точки зрения, а также с профессиональной, прекрасно относится к бывшей возлюбленной супруга.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @uliaveronika
О Королевой ее спросили в комментариях даже под постом, в котором она рассказывает о том, как выступила на «ЖАРЕ».
«Наташа — прекрасная артистка! Наверняка, она тоже приняла участие в фестивале "ЖАРА" Но почему-то я все равно должна отвечать на вопросы, где она будет, а где — нет. Я не ее менеджер и не директор. Задавать такие вопросы нужно точно не мне и не под постом о премьере моей песни. К самой Наташе я отношусь хорошо и своими ответами не призываю к ее унижению или, не дай Бог, к ненависти», — написала Юлия.
Сама Юлия замужем за Николаевым с 2010 года. Она прекрасная и любящая жена и мать — они с музыкантом воспитывают общую дочь Веронику. Кроме того, Юлия успешная певица.
У Наташи Королевой сейчас тоже все хорошо — она много выступает и счастлива в браке со своим супругом Сергеем Глушко.
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
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