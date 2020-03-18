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Юлия Проскурякова поделилась правдивым видео без прически и наряда и предупредила, что не беременна

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Проскурякова

Фото: Instagram

Молодая жена Игоря Николаева сняла ролик во время подготовки к экзамену по вокалу, а после показала его подписчикам в Instagram. При этом Юлия Проскурякова заранее ответила на вопросы, которые обычно задают подписчики.

Юлия Проскурякова показала в социальной сети правдивое видео без прически и наряда и сразу предупредила поклонников, что не беременна.

«Выкладываю кусочек репетиции по вокалу, экзамен должен был быть 24 марта. К этому предмету у меня особое отношение — петь я обожаю.

Предвосхищая разные вопросы, сразу скажу: не беременна, выгляжу так, потому что на репетиции, не на прическе, не на гриме, не в образе, ни на что не намекаю, просто пою, пою и кайфую от песни и хочу вам подарить немного хорошего настроения. Любовь спасет нас от всех невзгод и болезней ... Берегите друг друга!», — написала Юлия в Instagram.

«Чувствуется, что ты получаешь удовольствие! Очень искренне!», «Юлечка, вы такая очаровашка! Поете очень красиво. Просто умничка! Большого счастья вам и вашей семье!», «Юля, спасибо вам, что позволяете себе выкладывать себя нам без макияжа, просто так, каких-то бывает в жизни с каждым человеком. Вы очень искренняя и чистая», — последовали комментарии.

А вам понравилось, как спела Юлия?

Фото и видео: Instagram, Starface

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