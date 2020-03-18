Юлия Проскурякова поделилась правдивым видео без прически и наряда и предупредила, что не беременна
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Фото: Instagram
Юлия Проскурякова показала в социальной сети правдивое видео без прически и наряда и сразу предупредила поклонников, что не беременна.
«Выкладываю кусочек репетиции по вокалу, экзамен должен был быть 24 марта. К этому предмету у меня особое отношение — петь я обожаю.
Предвосхищая разные вопросы, сразу скажу: не беременна, выгляжу так, потому что на репетиции, не на прическе, не на гриме, не в образе, ни на что не намекаю, просто пою, пою и кайфую от песни и хочу вам подарить немного хорошего настроения. Любовь спасет нас от всех невзгод и болезней ... Берегите друг друга!», — написала Юлия в Instagram.
«Чувствуется, что ты получаешь удовольствие! Очень искренне!», «Юлечка, вы такая очаровашка! Поете очень красиво. Просто умничка! Большого счастья вам и вашей семье!», «Юля, спасибо вам, что позволяете себе выкладывать себя нам без макияжа, просто так, каких-то бывает в жизни с каждым человеком. Вы очень искренняя и чистая», — последовали комментарии.
А вам понравилось, как спела Юлия?
Фото и видео: Instagram, Starface
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