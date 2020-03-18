Юлия Проскурякова поделилась правдивым видео без прически и наряда и предупредила, что не беременна

Юлия Проскурякова показала в социальной сети правдивое видео без прически и наряда и сразу предупредила поклонников, что не беременна.

«Выкладываю кусочек репетиции по вокалу, экзамен должен был быть 24 марта. К этому предмету у меня особое отношение — петь я обожаю.

Предвосхищая разные вопросы, сразу скажу: не беременна, выгляжу так, потому что на репетиции, не на прическе, не на гриме, не в образе, ни на что не намекаю, просто пою, пою и кайфую от песни и хочу вам подарить немного хорошего настроения. Любовь спасет нас от всех невзгод и болезней ... Берегите друг друга!», — написала Юлия в Instagram.