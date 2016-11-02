Юлия Проскурякова о полуторогодовалой дочери: «Вероника уже проявляет характер»
Почти два года назад у Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева родилась дочь Вероника. Несмотря на столь юный возраст малышка изучает английский язык, рисует, плавает и демонстрирует вокальные данные. По словам Юлии, ее маленькая дочь уже проявляет характер: упрямствует, капризничает и даже закатывает истерики.
«У дочки упрямый характер — это, наверное, от меня. Если ей не хочется идти в бассейн, ее трудно заставить. Мы же в девять месяцев отдали ее на плавание — специально так рано, чтобы она не утратила природные навыки к нырянию и плаванию. Так вот, ей с самого начала понравился ее тренер Алексей. Она прямо положила на него глаз: с такой радостью шла на тренировки, так ему улыбалась! Но потом наша ветреная дочурка стала капризничать: то идет на тренировку, то не идет», - рассказала Проскурякова в интервью «7 дней».
Как призналась артистка, слова «тебе нельзя!» на Веронику не действуют, однако советы более опытных мам помогают Юлии справляться с непростым характером дочери.
«Не дали ей печеньку — она упала на пол и в плач! Я, няня, моя мама бросились ее успокаивать, развлекать. Ну как же — наш зайчик, наше солнышко плачет! И Ника мигом успокоилась, как будто поняла: «Мои слезы работают». Но за ночь я проштудировала несколько книг и форум мам, вычитала, что такое поведение малышей лучше игнорировать. Мы с няней вышли из комнаты, и через минуту Ника смолкла — выступать-то не перед кем.», - поделилась она, отметив, что они с мужем не хотят растить «капризульку и манипулятора».
Фото: instagram.com, eastnews.ru