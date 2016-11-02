Юлия Проскурякова рассказала о непростом характере дочки

Почти два года назад у Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева родилась дочь Вероника. Несмотря на столь юный возраст малышка изучает английский язык, рисует, плавает и демонстрирует вокальные данные. По словам Юлии, ее маленькая дочь уже проявляет характер: упрямствует, капризничает и даже закатывает истерики.

«У дочки упрямый характер — это, наверное, от меня. Если ей не хочется идти в бассейн, ее трудно заставить. Мы же в девять месяцев отдали ее на плавание — специально так рано, чтобы она не утратила природные навыки к нырянию и плаванию. Так вот, ей с самого начала понравился ее тренер Алексей. Она прямо положила на него глаз: с такой радостью шла на тренировки, так ему улыбалась! Но потом наша ветреная дочурка стала капризничать: то идет на тренировку, то не идет», - рассказала Проскурякова в интервью «7 дней».

Как призналась артистка, слова «тебе нельзя!» на Веронику не действуют, однако советы более опытных мам помогают Юлии справляться с непростым характером дочери.