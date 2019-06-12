«Сияйте всегда»: Юлия Проскурякова нежно поздравила свекровь и обнародовала ее домашнее прозвище

В эту среду, 12 июня, Светлана Митрофановна Николаева празднует 81-летие. Близкие поздравляют ее уже сейчас.
«Сегодня день рождения у нашей красивой, яркой, потрясающей мамы и бабушки — Николаевой Светланы Митрофановны!!! Дорогая наша бабушка Фета, мы Вас любим и поздравляем! Здоровья вам и долгих лет жизни, сияйте всегда, Вы так прекрасны», — написала Юлия Проскурякова в своем блоге.
«Счастья и здоровья ей ❤️», — отметилась Алла Пугачева.
Отреагировал на красивый жест супруги с сам Игорь Николаев, поставив «сердечко» в комментариях.
«С Днем рождения уважаемая Светлана Митрофановна!!! Уважаем, ценим, благодарим Вас за то, что вы есть, за то, что Вы нам "подарили" прекрасных — сына и внученьку, ваше продолжение (Юленьке за Никушку тоже спасибо)», «С Днем рождения Светлана Митрофановна!! Замечательно воспитали сына!!!», «А мне нравится само поздравление,, это же пишет Юля /невестка/.... в конце.... хорошо написала/Вы так прекрасны/, умница ты, Юля», — присоединяются к теплым словам поклонники артистов.
Подписчики часто обсуждают удивительное сходство бабушки и внучки — мамы и дочери Игоря Николаева. А как считаете вы, на кого больше похожа маленькая Ника?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!