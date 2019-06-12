«Сияйте всегда»: Юлия Проскурякова нежно поздравила свекровь и обнародовала ее домашнее прозвище

«Счастья и здоровья ей ❤️», — отметилась Алла Пугачева.

Отреагировал на красивый жест супруги с сам Игорь Николаев, поставив «сердечко» в комментариях.

«С Днем рождения уважаемая Светлана Митрофановна!!! Уважаем, ценим, благодарим Вас за то, что вы есть, за то, что Вы нам "подарили" прекрасных — сына и внученьку, ваше продолжение (Юленьке за Никушку тоже спасибо)», «С Днем рождения Светлана Митрофановна!! Замечательно воспитали сына!!!», «А мне нравится само поздравление,, это же пишет Юля /невестка/.... в конце.... хорошо написала/Вы так прекрасны/, умница ты, Юля», — присоединяются к теплым словам поклонники артистов.