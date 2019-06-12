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«Сияйте всегда»: Юлия Проскурякова нежно поздравила свекровь и обнародовала ее домашнее прозвище

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Жена Игоря Николаева поздравила его маму с днем рождения.

В эту среду, 12 июня, Светлана Митрофановна Николаева празднует 81-летие. Близкие поздравляют ее уже сейчас.

«Сегодня день рождения у нашей красивой, яркой, потрясающей мамы и бабушки — Николаевой Светланы Митрофановны!!! Дорогая наша бабушка Фета, мы Вас любим и поздравляем! Здоровья вам и долгих лет жизни, сияйте всегда, Вы так прекрасны», — написала Юлия Проскурякова в своем блоге.

«Счастья и здоровья ей ❤️», — отметилась Алла Пугачева.

Отреагировал на красивый жест супруги с сам Игорь Николаев, поставив «сердечко» в комментариях.

«С Днем рождения уважаемая Светлана Митрофановна!!! Уважаем, ценим, благодарим Вас за то, что вы есть, за то, что Вы нам "подарили" прекрасных — сына и внученьку, ваше продолжение (Юленьке за Никушку тоже спасибо)», «С Днем рождения Светлана Митрофановна!! Замечательно воспитали сына!!!», «А мне нравится само поздравление,, это же пишет Юля /невестка/.... в конце.... хорошо написала/Вы так прекрасны/, умница ты, Юля», — присоединяются к теплым словам поклонники артистов.

Подписчики часто обсуждают удивительное сходство бабушки и внучки — мамы и дочери Игоря Николаева. А как считаете вы, на кого больше похожа маленькая Ника?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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