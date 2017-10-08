Музыкант Игорь Николаев и его семья пригласили в гости съемочную группу программы «Когда все дома».

Композитор Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова поженились семь лет назад, однако, родителями смогли стать не сразу. О непростом периоде ожидания дочери супруги рассказали Тимуру Кизякову в эфире программы «Когда все дома».

Три года назад, когда стало известно, что Юлия в положении, журналисты начали атаковать будущую маму, поэтому она была вынуждена уехать в Юрмалу — там у супругов есть большой дом. Певица собиралась вернуться перед родами в Москву, но дочь музыкантов решила иначе.

«Однажды ночью у меня начались схватки... Слава Богу, мама была рядом, мы вызвали такси, едем. А вы знаете этот латышский темперамент. Я говорю водителю: «У меня уже воды отошли. Можно чуть побыстрее?!» А он так медленно-медленно тянет: «Не волнуйтесь, у меня в машине уже пять раз рожали», — вспомнила Проскурякова.

В роддом супруга Игоря Николаева все-таки успела и 8 октября 2015 года на свет появилась девочка, которую назвали Вероникой.