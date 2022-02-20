Юлия Пересильд вывела в свет подросших дочерей

Хоть Юлия Пересильд и старается не распространяться о своей личной жизни, известно, что несколько лет назад актриса состояла в отношениях с Алексеем Учителем, от которого и родила двоих дочерей.

На тот момент режиссер был женат на продюсере Кире Саксаганской, с которой до сих пор состоит в браке.

В одном из своих недавних интервью Пересильд призналась, что во время романа испытывала дискомфорт из-за семейного статуса своего мужчины

Впрочем, звезда добавила, что не жалеет о романтической связи с Алексеем Ефремовичем. «Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — пояснила актриса.