Юлия Пересильд вывела в свет подросших дочерей
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Актриса вместе с режиссером Климом Шипенко получила награду «Поехали! За настоящую смелость и эмоции». В 2021 году они отправились в космос на съемки фильма «Вызов».
На премии Юлию Пересильд сопровождали две дочери. Анна и Мария были облачены в брючные костюмы и явно старались походить на маму. Это не первый выход девочек в свет. В 2020 году 10-летняя Анна вместе с 7-летней Марией также в компании мамы посетили закрытый показ спортивной мелодрамы ЛЕД 2. Тогда девочки были одеты в почти одинаковые черные бархатные платья.
Хоть Юлия Пересильд и старается не распространяться о своей личной жизни, известно, что несколько лет назад актриса состояла в отношениях с Алексеем Учителем, от которого и родила двоих дочерей.
На тот момент режиссер был женат на продюсере Кире Саксаганской, с которой до сих пор состоит в браке.
В одном из своих недавних интервью Пересильд призналась, что во время романа испытывала дискомфорт из-за семейного статуса своего мужчины
Впрочем, звезда добавила, что не жалеет о романтической связи с Алексеем Ефремовичем. «Это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми», — пояснила актриса.
Фото и видео: /www.instagram.com/juliaperesild/, Макс Светский/Passion.ru