Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя

29 марта исполнилось 80 лет Олегу Львовичу Кудряшову, знаменитому режиссеру, театральному педагогу и преподавателю ГИТИС. В числе многочисленных учеников мэтра — актриса Юлия Пересильд. В честь дня рождения преподавателя звезда фильма «Холодное танго» вместе с однокурсницами приняла участие в откровенной фотосессии: «Собрались девочками... мы все жили вместе в общаге, дружили, мы ученицы одного Мастера, Мастер нас обожал ... мы девочками вместе пели в метро , чтобы заработать на бутылку Арбатского , кусочек сыра и хлеб❤️❤️❤️ Мастер!!! Спасибо . За умение быть Женщинами на сцене.... и за твою любовь».