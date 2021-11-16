Юлия Пересильд резко отреагировала на хейт: «Начала составлять список, кому отомстить»

В последнее время вокруг Юлии Пересильд ходит масса слухов и мнений. Вся страна активно обсуждает ее недавний полет в космос на съемки фильма «Вызов». Свои комментарии также дают многие звездные коллеги актрисы. Саму Юлию подобного рода внимание к собственной персоне порой смешит, а иногда даже злит. На этот счет Пересильд решила ответить «обидчикам» в одном из постов в Instagram.

«Читала про себя в Интернете… ржала… плакала… получала подбадривающие звонки и СМСки от друзей… психанула, встала ночью, открыла Интернет и начала составлять список, кому отомстить. Ждем завтра: "Пересильд будет мстить" или "Черный список Пересильд уже готов". Переврали мои слова, обвинили меня в том, чего нет», — делится своими эмоциями актриса.

Однако гнев хранился в душе Юлии недолго, после выполненных бытовых дел актриса успокоилась и «порвала составленный список».

Также Юлия поделилась личной историей и рассказала, что оставаться сильной духом ей помогают воспоминания о словах ныне покойной бабушки. «Бабуль! Мне 37, спасибо тебе, ты научила меня радоваться за других. Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но все же. А вы, господа, помните, Зависть и Злость незаметно разрушат вас изнутри», — заканчивает свое сообщение Юлия.