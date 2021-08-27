Юлия Пересильд рассказала о своих переживаниях и комплексах из-за романа с Алексеем Учителем

«Всегда неприятно, если мои успехи кому-то приписывают», — признается она.

От этих отношений у нее есть две дочери. В ответ на вопрос о том, старается ли она оградить их от негатива, который говорят о ней и об их отце, она отвечает, что в этом нет необходимости.

«Они же знают, как мы живем. А живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши — мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья», — отметила артистка.

Актриса добавила, что завидует тем, у кого крепкая семья, кто может жить в гармонии по несколько лет, и хотела бы так же.

«Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе… Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не построить, это что-то божественное».