Юлия Пересильд рассказала о своих переживаниях и комплексах из-за романа с Алексеем Учителем
Юлия Пересильд в интервью изданию Psychologies рассказала о переживаниях из-за отношений с женатым режиссером и о том, как она воспитывает дочерей от него.
Об отношениях артистки и режиссера Алексея Учителя стало известно в 2017 году. Пара старается по возможности не афишировать свою личную жизнь — о том, что происходит с их отношениями сейчас, поклонники могут только догадываться.
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пересильд призналась, что очень переживала из-за отношений с женатым режиссером.
«У меня много комплексов по этому поводу. Но это история моей жизни, которая прошла в любви. Отношения были нашим общим выбором. И сколько бы угрызений совести я ни испытывала — а их было очень много, — все это ерунда по сравнению с любовью и детьми…», — говорит она.
Она отмечает, что не любит делать хайп на личной жизни, и потому всегда старается избегать обсуждений.
«Всегда неприятно, если мои успехи кому-то приписывают», — признается она.
От этих отношений у нее есть две дочери. В ответ на вопрос о том, старается ли она оградить их от негатива, который говорят о ней и об их отце, она отвечает, что в этом нет необходимости.
«Они же знают, как мы живем. А живем мы хорошо, друг другу помогаем настолько, насколько можно помочь родным людям. Родители, Леша, сыновья Леши — мы в прекрасных отношениях. Так или иначе это семья», — отметила артистка.
Актриса добавила, что завидует тем, у кого крепкая семья, кто может жить в гармонии по несколько лет, и хотела бы так же.
«Я белой завистью завидую людям, которые могут десятилетиями жить вместе… Я о таком мечтаю. Это невозможно организовать. Здесь стратегию не построить, это что-то божественное».
Фото: Global Look press
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