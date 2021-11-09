Юлия Пересильд раскрыла, какие у нее сейчас отношения с Алексеем Учителем
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Юлия Пересильд стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», в котором высказалась о том, как сейчас общается с бывшим возлюбленным и отцом ее детей, а также рассказала, что произошло во время ее отсутствия.
Она отметила, что с Алексеем Учителем они расстались уже давно, и она даже привыкла к тому, что рядом нет человека, который был бы готов поддержать ее в любой затее, вне зависимости от того, одобряет он ее или нет. Тем не менее, отношения у них сохранились хорошие, дружеские.
«Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю», – отметила она.
Во время полета Пересильд ее дочери стоически справились с отсутствием мамы. Вся организация оказалась на старшей дочери Ане – по словам актрисы, она стала такой, какой была она сама в этом возрасте.
А вот младшая дочка артистки попала в неприятности – она сломала руку. Юлии, когда она была в космосе, долго не хотели об этом говорить, но потом все же признались:
«Я сказала, что перезвоню через несколько часов и спрошу, со смещением или нет. «Нам уже сказали, что без смещения». И я – ну ладно», – вспоминает актриса.
Фото: Global Look press