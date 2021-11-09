Юлия Пересильд раскрыла, какие у нее сейчас отношения с Алексеем Учителем

Юлия Пересильд стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», в котором высказалась о том, как сейчас общается с бывшим возлюбленным и отцом ее детей, а также рассказала, что произошло во время ее отсутствия.

Она отметила, что с Алексеем Учителем они расстались уже давно, и она даже привыкла к тому, что рядом нет человека, который был бы готов поддержать ее в любой затее, вне зависимости от того, одобряет он ее или нет. Тем не менее, отношения у них сохранились хорошие, дружеские.

«Мы люди, которые уже достаточное количество лет не вместе. Ругаться как кто? Мы ругались раньше, когда был повод. Мы очень дружим, у нас очень хорошие отношения. У каждого уже своя история. У нас прекрасные дети. Кто меня мог отговорить? По какой причине? И главное, по какому праву? Не очень понимаю», – отметила она.