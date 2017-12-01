Актриса рассказала в интервью, что побудило ее расставить все точки над i.

33-летняя Юлия Пересильд долгое время не называла имени отца своих дочерей. Актрисе приписывали романы с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Евгением Цыгановым, Романом Абрамовичем и даже Владимиром Путиным, однако, в начале осени в одном из интервью Юлия сообщила, что отец ее дочерей — Алексей Учитель. Позже сам режиссер подтвердил эту информацию. В недавней беседе с журналом «ОК!» актриса признала, что никогда не делала тайны из своей личной жизни: «Послушай, я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь. Синдеева Наталья спросила меня про Лешу, и я ей ответила».

Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild) Ноя 30 2017 в 11:07 PST

По словам Пересильд, желание хоть немного защитить Алексея Учителя побудило ее раскрыть карты: «В связи с выходом фильма «Матильда», в связи с этой непростой ситуацией мне просто не хотелось создавать еще одну неприятную для человека сплетню. Столько грязи было вылито на него незаслуженно!» Юлия подчеркнула, что у девочек хорошие отношения с отцом: «Они хорошо дружат, и это важно». Более того, Алексей сам говорил, что гордится дочерьми: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».

Юлия Пересильд и Алексей Учитель