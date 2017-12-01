Юлия Пересильд призналась, почему решила озвучить имя отца своих дочерей
33-летняя Юлия Пересильд долгое время не называла имени отца своих дочерей. Актрисе приписывали романы с Евгением Мироновым, Владимиром Машковым, Евгением Цыгановым, Романом Абрамовичем и даже Владимиром Путиным, однако, в начале осени в одном из интервью Юлия сообщила, что отец ее дочерей — Алексей Учитель. Позже сам режиссер подтвердил эту информацию.
В недавней беседе с журналом «ОК!» актриса признала, что никогда не делала тайны из своей личной жизни: «Послушай, я никогда в жизни никого не скрывала, я просто не разговариваю про личную жизнь. Синдеева Наталья спросила меня про Лешу, и я ей ответила».
По словам Пересильд, желание хоть немного защитить Алексея Учителя побудило ее раскрыть карты: «В связи с выходом фильма «Матильда», в связи с этой непростой ситуацией мне просто не хотелось создавать еще одну неприятную для человека сплетню. Столько грязи было вылито на него незаслуженно!»
Юлия подчеркнула, что у девочек хорошие отношения с отцом: «Они хорошо дружат, и это важно». Более того, Алексей сам говорил, что гордится дочерьми: «Мои дочки просто чудо! Они еще маленькие, но думаю, точно станут актрисами. Задатки есть».
Напомним, последняя режиссерская работа Алексея Учителя «Матильда» рассказывает историю любви последнего русского царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Скандал разгорелся после премьеры трейлера фильма, в котором был запечатлен невинный поцелуй будущего императора и танцовщицы. Православные активисты посчитали, что «Матильда» порочит репутацию Николая, который был причислен к лику святых. Это же мнение выразила депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая написала более 40 заявлений в Генеральную прокуратуру с требованием проверить фильм на нарушение законодательства. Однако, власти не обнаружили заявленных нарушений, поэтому выдали фильму прокатное удостоверение. Стоит отметить, что западные зрители очень заинтересованы нашумевшей картиной. Так, на закрытии «Недели российского кино» в Лондоне лента единогласно получила Приз зрительских симпатий.
Фото: instagram, социальные сети