Юлия Пересильд показала нежное и трогательное фото с дочерьми
Актриса Юлия Пересильд почти никогда не публикует фото дочерей Анны и Марии, которых родила от режиссера Алексея Учителя, но в честь 8 Марта она решила сделать исключение. Звезда выложила в свой микроблог невероятно милый снимок с девочками, которых нежно обняла.
@xenichez #любовь#8марта#счастье#всемлюбви#дети#радость#солнце 🌿🌿🌿Вы , мои дорогие подписчики,знаете как редко я выкладываю детей, но тут фото такое нежное... не смогла сдержаться. Люблю . 🌿🌿🌿 миля любовь к ним безмерна, безгранична... я Таю... растворяюсь в них. Поздравляю всех девочек с 8 Марта❤️ желаю одного- Любви 🌿во всех ее проявлениях. Много . Делитесь любовью с этим пространством Щедро.. оно все возвращает...❤️❤️❤️
«Любовь к ним безмерна, безгранична... я Таю... растворяюсь в них. Поздравляю всех девочек с 8 Марта. Желаю одного — Любви во всех ее проявлениях. Много. Делитесь любовью с этим пространством Щедро.. оно все возвращает...» — подписала Юлия фотографию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
«Если ангелы есть то вот они», «Какая прекрасная Вы и Ваши девочки», «Юлия, Вам и девочкам весны настоящей, солнечной, и за окном и в душе!!! С праздником!», «Потрясающее фото. Быть мамой — лучшее, что может женщина», — прокомментировали снимок фолловеры Пересильд.
Фото: Instagram