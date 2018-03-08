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Юлия Пересильд показала нежное и трогательное фото с дочерьми

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Юлия Пересильд с дочерьми
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В Международный женский день 33-летняя Юлия Пересильд решила опубликовать редкий снимок с дочерьми Аней и Машей.

Актриса Юлия Пересильд почти никогда не публикует фото дочерей Анны и Марии, которых родила от режиссера Алексея Учителя, но в честь 8 Марта она решила сделать исключение. Звезда выложила в свой микроблог невероятно милый снимок с девочками, которых нежно обняла.

«Любовь к ним безмерна, безгранична... я Таю... растворяюсь в них. Поздравляю всех девочек с 8 Марта. Желаю одного — Любви во всех ее проявлениях. Много. Делитесь любовью с этим пространством Щедро.. оно все возвращает...» — подписала Юлия фотографию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Если ангелы есть то вот они», «Какая прекрасная Вы и Ваши девочки», «Юлия, Вам и девочкам весны настоящей, солнечной, и за окном и в душе!!! С праздником!», «Потрясающее фото. Быть мамой — лучшее, что может женщина», — прокомментировали снимок фолловеры Пересильд.

Фото: Instagram

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