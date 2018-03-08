Юлия Пересильд показала нежное и трогательное фото с дочерьми

«Любовь к ним безмерна, безгранична... я Таю... растворяюсь в них. Поздравляю всех девочек с 8 Марта. Желаю одного — Любви во всех ее проявлениях. Много. Делитесь любовью с этим пространством Щедро.. оно все возвращает...» — подписала Юлия фотографию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Если ангелы есть то вот они», «Какая прекрасная Вы и Ваши девочки», «Юлия, Вам и девочкам весны настоящей, солнечной, и за окном и в душе!!! С праздником!», «Потрясающее фото. Быть мамой — лучшее, что может женщина», — прокомментировали снимок фолловеры Пересильд.

Фото: Instagram