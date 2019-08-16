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Юлия Пересильд откровенно рассказала об убийстве отца

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Юлии Пересильд

Фото: Instagram Юлии Пересильд
Актриса поделилась тяжелыми воспоминаниями.

34-летняя Юлия Пересильд редко откровенничает в интервью, однако в недавней беседе с Ириной Шихман для ее YouTube-шоу «А поговорить?» актриса поделилась тяжелыми воспоминаниями из детства. «Он человек, который брался за все. Брался за гитару, круто играет на гитаре, за дерево, значит, у нас вся мебель в доме деревянная, за краски, значит, поехал рисовать иконы в монастырь. Он умел все, но ни в чем не состоялся. Это такая натура. Когда у тебя легко все получается, ты ни во что не углубляешься. И вот он не попал в это время. Мама моя тоже не попала. Но ей больше повезло. Он стал заниматься каким-то бизнесом, возил джинсы какие-то. И в итоге это закончилось тем, чем закончилось. У него получалось. Начался легкий алкоголь. Человек стал не собой», — начала Юлия историю о своем отце. Когда будущей звезде театра и кино исполнилось 14 лет, она узнала, что отца убили. Свой 14-й день рождения Юлия отмечала в деревне, но папа не приехал . «Около нашего дома стояли будки с надписью «телефон». Мама с подружками начали звонить в милицию, друзьям… Я помню, мама со смехом сказала: «Что, в морг что ли позвонить?». И они набирают этот номер и слышат «Да». А дальше целый кусок времени, который я не помню», — вспомнила Пересильд, едва сдерживая слезы.

Как оказалось, в дом пробрались грабители и ударили ее отца по голове. Этот удар оказался смертельным.

«Я никогда не была слабой, но тогда я почувствовала, что стала сильнее. Почувствовала ответственность за маму и бабушку. Я стала взрослее. В 14 лет я пошла работать. В мои 16 мама стала моей дочерью. Это было нормально для меня», — с болью в голосе рассказала актриса.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Global Look Press

Видео: Instagram

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