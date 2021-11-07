Сотни тысяч: во сколько обошелся Юлии Пересильд роскошный отдых на Мальдивах

Как сообщает KP.RU отдохнуть на Мальдивских островах далеко не дешевое удовольствие. Только авиабилеты бизнес-классом стоят порядка 630 тысяч рублей, но если Юлия и ее семья решили полететь экономом за 52 тысячи, то смогли существенно сэкономить.

Неделя отдыха на премиальной вилле около океана обойдется в 515 тысяч рублей. Тогда как обычный номер в гостинице стоит около 17 тысяч в сутки или 120 тысяч в неделю. По подсчетам Пересильд могла заплатить за отдых довольно внушительную сумму, если еще включить питание и спа-процедуры, на которые она так любит ходить с дочерьми.