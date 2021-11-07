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Сотни тысяч: во сколько обошелся Юлии Пересильд роскошный отдых на Мальдивах

Российская актриса Юлия Пересильд после возвращения из космоса улетела отдыхать на тропический остров. Компанию звезде составили родители и дочери. Отпуск на одном из самых дорогих курортов мира по карману далеко не каждому. Сколько могла потратить Юлия для восстановления сил после полета?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Пересильд

Фото: East News

Актриса и ее дочь Анна делятся красивыми снимками голубого океана и песчаных пейзажей на своих страницах в Instagram. Юлия впервые посетила остров по совету звездных друзей и коллег и осталась в полном восторге. Тишина и мягкий климат — то, что нужно после космической командировки.

Дочери Юлии Пересильд на Мальдивах

Как сообщает KP.RU отдохнуть на Мальдивских островах далеко не дешевое удовольствие. Только авиабилеты бизнес-классом стоят порядка 630 тысяч рублей, но если Юлия и ее семья решили полететь экономом за 52 тысячи, то смогли существенно сэкономить.

Неделя отдыха на премиальной вилле около океана обойдется в 515 тысяч рублей. Тогда как обычный номер в гостинице стоит около 17 тысяч в сутки или 120 тысяч в неделю. По подсчетам Пересильд могла заплатить за отдых довольно внушительную сумму, если еще включить питание и спа-процедуры, на которые она так любит ходить с дочерьми.

Фото и видео: Instagram, East News