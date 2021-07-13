Юлия Пересильд и Иван Дорн рассказали о впечатлениях после премьеры фильма в Каннах

Юлия Пересильд в своем блоге призналась, что ей хотелось плакать от оваций, которые прогремели за премьерой фильма.

«Мы очень волновались. Потому что “Петров в гриппе” фильм совершенно особенный. И то, как его воспримет публика иностранная, мне, например, было чрезвычайно волнительно. Но это оказалось клево! Нас встретили десятиминутными овациями, после которых хотелось просто разрыдаться. И вы знаете, я думаю, что если нам и нужно чему-то учиться у наших европейских коллег и, наверное, американских (я, правда, никогда не была ни на одном американском кинофестивале), это любви. Потому что даже перед началом фильма были окутаны такой любовью невероятной — пока даже не за что, фильма еще никто не увидел. Эти овации, когда люди не встают на титрах, когда они ждут, дожидаются финала, когда они аплодируют в конце, когда они говорят спасибо и разрешили выйти на связь с Кириллом — это было невероятно трогательно».