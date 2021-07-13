Юлия Пересильд и Иван Дорн рассказали о впечатлениях после премьеры фильма в Каннах
Сам режиссер на европейской премьере фильма присутствовать не смог, однако Юлия Пересильд и Иван Дорн, исполнившие роли в фильме, в прямом эфире поделились впечатлениями.
Музыкант и актер Иван Дорн сказал, что был буквально шокирован теплым приемом.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @chulpanofficial
«Я вообще впервые приехал. Я в шоке. Необычно находиться в другой нише, нише киноиндустрии. Так глубоко я в нее точно не погружался. Для меня это целое событие. Я познакомился с культурой Каннского кинофестиваля, то, как тут встречают, то, как тут все проводится. То, как здесь относятся к кино, и как его здесь любят. Нам минут пять, наверное, перед тем как начали смотреть фильм, аплодировали. Стоя. Они еще не видели кино, но аплодируют Кириллу, нашему составу. И эти овации пропитаны благодарностью и искренностью», — заявил он.
Юлия Пересильд в своем блоге призналась, что ей хотелось плакать от оваций, которые прогремели за премьерой фильма.
«Мы очень волновались. Потому что “Петров в гриппе” фильм совершенно особенный. И то, как его воспримет публика иностранная, мне, например, было чрезвычайно волнительно. Но это оказалось клево! Нас встретили десятиминутными овациями, после которых хотелось просто разрыдаться. И вы знаете, я думаю, что если нам и нужно чему-то учиться у наших европейских коллег и, наверное, американских (я, правда, никогда не была ни на одном американском кинофестивале), это любви. Потому что даже перед началом фильма были окутаны такой любовью невероятной — пока даже не за что, фильма еще никто не увидел. Эти овации, когда люди не встают на титрах, когда они ждут, дожидаются финала, когда они аплодируют в конце, когда они говорят спасибо и разрешили выйти на связь с Кириллом — это было невероятно трогательно».
Фото: Instagram Ивана Дорна, Чулпан Хаматовой, Getty Images
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