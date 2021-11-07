Юлия Паршута рассказала, на что тратит больше всего денег

Певица Юлия Паршута занимается сольной карьерой и готовится к концертам. Пока артистка ориентируется на зал на 1000 — 1500 человек, предпочитая не строить крупных планов, и признается, что творческая деятельность пока не приносит ей больших заработков.

Тем не менее выпускница «Фабрики звезд» призналась, что у нее бывают спонтанные траты. Она может позволить себе купить дорогостоящий подарок или импульсивно потратить финансы. Также много средств она тратит на клипы. Одна из последних работ стоила ей 2 миллиона рублей.