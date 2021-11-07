Юлия Паршута рассказала, на что тратит больше всего денег
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Певица Юлия Паршута занимается сольной карьерой и готовится к концертам. Пока артистка ориентируется на зал на 1000 — 1500 человек, предпочитая не строить крупных планов, и признается, что творческая деятельность пока не приносит ей больших заработков.
Тем не менее выпускница «Фабрики звезд» призналась, что у нее бывают спонтанные траты. Она может позволить себе купить дорогостоящий подарок или импульсивно потратить финансы. Также много средств она тратит на клипы. Одна из последних работ стоила ей 2 миллиона рублей.
«Много денег трачу на клипы, не знаю, почему. Просто в процессе разгоняется статья расходов. Для меня, как для человека, который никогда не был продюсером, не решал, выгодно ли это будет или нет, опирался на импульсивность, это большие траты. Последний клип обошелся в 2 миллиона рублей», — призналась Юлия Паршута в интервью Лауре Джугелии для FAMETIME TV.
При этом сотрудничатьс брендами и вставлять в музыкальные видео их рекламу Юлия Паршута не хочет.
Фото и видео: @parshoota/Instagram; @Юлия Паршута/YouTube