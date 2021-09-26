Юлия Михалкова — о замужестве и материнстве: «Я не готова создавать семью в угоду общественному мнению»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mihalkova/Instagram
«Я не готова создавать семью в угоду общественному мнению. Поэтому я абсолютно равнодушна к замечаниям по поводу того, что «часики тикают». У меня ничего не тикает, у меня вообще электронные часы», — рассказала Юлия в интервью «7Дней».
Михалкова уверена, что нет разницы между семейным человеком и одиноким в контексте его свободы. По мнению актрисы свобода не заканчивается штампом в паспорте, только если человек ошибся в выборе возлюбленного. «Если удалось встретить человека и вы с ним разделяете профессиональные устремления друг друга, уважаете чувства друг друга, то свобода не прекращается с появлением штампа в паспорте. Наоборот, ее становится больше, потому что у тебя прибавляется уверенности в своих силах. Я за семью», — считает Юлия.
Михалкова никогда не была замужем и не торопиться обзаводиться потомством. Актриса всего 2 года назад переехала из Екатеринбурга в столицу. Несмотря на постоянные съемки Михалкова всегда возвращалась в любимый город. Но из-за предложений по работе и напряженного графика была вынуждена покинуть Свердловскую область.
Фото и видео: Instagram