Юлия Меньшова забрала переболевшую ковидом Алентову домой: «Мамочка дома»
Юлия Меньшова встретила свою маму, актрису Веру Алентову, дома. Об этом она написала в своем Instagram.
«Мамочка дома», — рассказала она подписчикам.
Ранее в Сети появилась информация о том, что больную коронавирусом Веру Алентову снова перевели в реанимацию, после смерти мужа ей стало хуже.
Почему актрису отпустили домой, пока не известно — возможно, Алентова покинула лечебное учреждение, чтобы попрощаться с Владимиром Меньшовым.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliavmenshova
О смерти режиссера стало известно в понедельник. Это стало большим ударом для его близких — жены и дочери, актрисы Юлии Меньшовой.
«Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом…Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ёжкин кот!"», — написала в своем блоге артистка.
В комментариях поклонники и коллеги выразили ей соболезнования, смерть режиссера стала большой потерей для российского кино.
Как рассказала Меньшова, прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля. В 11.00 в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида. В 14.00 состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, в 16.00 пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.
Фото: Instagram Юлии Меньшовой, Global Look Press
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