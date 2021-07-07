Юлия Меньшова забрала переболевшую ковидом Алентову домой: «Мамочка дома»

«Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович… Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом…Ты бы точно в ответ присвистнул: "Ёжкин кот!"», — написала в своем блоге артистка.

В комментариях поклонники и коллеги выразили ей соболезнования, смерть режиссера стала большой потерей для российского кино.

Как рассказала Меньшова, прощание с Владимиром Валентиновичем состоится 8 июля. В 11.00 в Доме кино Союза кинематографистов пройдет гражданская панихида. В 14.00 состоится отпевание в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, в 16.00 пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.