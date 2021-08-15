Юлия Меньшова уехала в лес в поисках уединения после смерти отца: «Я снова сбегаю из города»

«Оказалось, что поездки в деревню, на дачу или в любое другое уединенное место, ценны для всех нас вовсе не пресловутым чистым воздухом. Целительная сила таких мест — именно в тишине», — добавила ведущая.

Меньшова планирует до конца лета пробыть за городом и восстановить свои силы. Юлия трудно переживает уход любимого отца, и реже делится с подписчиками новыми снимками и откровениями.