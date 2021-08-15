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Юлия Меньшова уехала в лес в поисках уединения после смерти отца: «Я снова сбегаю из города»

Телеведущей справится с утратой близкого человека помогает свежий воздух и тишина. 5 июля не стало отца Юлии знаменитого режиссера Владимира Меньшова. Мама ведущей актриса Вера Алентова в борьбе со стрессом продолжила играть в театре, а Юлия, наоборот, решила на время покинуть столицу.
Юлия Меньшова уехала в лес в поисках уединения после смерти отца: «Я снова сбегаю из города»

«Никуда не исчезла. Просто хотелось тишины. И это оказалось необыкновенно полезным опытом», — написала дочь режиссера в своем Instagram.

Ведущая решила отдохнуть перед новым рабочий годом, и не увидела варианта лучше, чем чистый загородный воздух.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Меньшов, Вера Алентова с дочерью Юлией

Фото: @juliavmenshova/Instagram

На днях Юлия с мужем Игорем Гординым отправятся в Ленинградскую область, чтобы в тишине ходить по лесу и собирать грибы.

Последнее интервью Владимира Меньшова

«Оказалось, что поездки в деревню, на дачу или в любое другое уединенное место, ценны для всех нас вовсе не пресловутым чистым воздухом. Целительная сила таких мест — именно в тишине», — добавила ведущая.

Меньшова планирует до конца лета пробыть за городом и восстановить свои силы. Юлия трудно переживает уход любимого отца, и реже делится с подписчиками новыми снимками и откровениями.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press

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