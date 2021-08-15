Юлия Меньшова уехала в лес в поисках уединения после смерти отца: «Я снова сбегаю из города»
«Никуда не исчезла. Просто хотелось тишины. И это оказалось необыкновенно полезным опытом», — написала дочь режиссера в своем Instagram.
Ведущая решила отдохнуть перед новым рабочий годом, и не увидела варианта лучше, чем чистый загородный воздух.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @juliavmenshova/Instagram
На днях Юлия с мужем Игорем Гординым отправятся в Ленинградскую область, чтобы в тишине ходить по лесу и собирать грибы.
«Оказалось, что поездки в деревню, на дачу или в любое другое уединенное место, ценны для всех нас вовсе не пресловутым чистым воздухом. Целительная сила таких мест — именно в тишине», — добавила ведущая.
Меньшова планирует до конца лета пробыть за городом и восстановить свои силы. Юлия трудно переживает уход любимого отца, и реже делится с подписчиками новыми снимками и откровениями.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press
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