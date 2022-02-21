Юлия Меньшова с красавицей дочерью поддержали Веру Алентову на ее бенефисе

В день рождения мамы Юлия Меньшова посвятила ей трогательную публикацию. «Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода…

Теперь она его глава. Можно было бы сказать старейшина, но тут традиция и даже цифры вступают в спор с маминой энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической цельностью характера, который не сдается на милость даже такому внушительному поводу, как 80-летний юбилей.

Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк.

Мамочка, с днем твоего появления на свет! Искри как можно дольше, а остальное я шепну тебе на ушко», — написала Юлия в Instagram.