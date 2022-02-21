Юлия Меньшова с красавицей дочерью поддержали Веру Алентову на ее бенефисе
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Вера Алентова в свой день рождения блистает на сцене. Спектакль «Мадам Рубинштейн» о жизни основательницы модной империи Хелены Рубинштейн поставили специально к юбилею актрисы. В зрительном зале оказались и самые близкие люди виновницы торжества — дочь Юлия Меньшова и уже такая взрослая красавица внучка Таисия.
Для вечера в театре Юлия Меньшова выбрала уютный образ: длинную юбку изумрудного цвета, желтую рубашку с пышными рукавами, поверх которой надела жилет в клетку. А ее дочь Таисия появилась в театре в широких брюках и свитере цвета коралла. Нежный макияж подчеркнул красоту девушки.
В день рождения мамы Юлия Меньшова посвятила ей трогательную публикацию. «Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода…
Теперь она его глава. Можно было бы сказать старейшина, но тут традиция и даже цифры вступают в спор с маминой энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической цельностью характера, который не сдается на милость даже такому внушительному поводу, как 80-летний юбилей.
Мама встречает его сегодня на сцене, новой премьерой, и надо видеть, как стремительно она по ней бегает, как потрясающе современно играет, и как зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с почтением ожидал выхода женщины преклонных лет, а тут вдруг такой искрящейся фейерверк.
Мамочка, с днем твоего появления на свет! Искри как можно дольше, а остальное я шепну тебе на ушко», — написала Юлия в Instagram.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Starface, Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press