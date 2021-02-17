Юлия Меньшова рассказала об отношениях с Максимом Галкиным

Юлия Меньшова давно перестала появляться в шоу «Сегодня вечером», которое она вела вместе с Максимом Галкиным. Уход ведущей заметили зрители, и начали строить свои догадки о причинах ее ухода. Несмотря на то, что появились слухи о том, что причина – в конфликте с соведущим, на деле отношения у коллег были и остались прекрасными. Об этом Меньшова рассказала в беседе с Надеждой Стрелец.

«У меня с Максимом прекрасные отношения, мы с ним очень разные, но я отношусь к нему с огромным уважением. Он человек очень воспитанный, образованный. Другое дело, что среда эстрадного шоу-бизнеса совершенно не похожа на киношную. Это разное качество существования в жизни, система ценностей. Максим прекрасно ориентируется в атмосфере разговора с людьми из шоу-бизнеса. Он с ними со всеми на короткой ноге», – признается она.

Работа на Первом у Меньшовой, однако, не сложилась – ей так и не удалось вписаться в формат шоу, и почувствовать себя комфортно. В том числе и из-за того, что с Галкиным они слишком разные.

«Меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так. Он никогда не работал в тандеме, и я не работала. В отличие от него, я человек театральной закалки, там коллектив», — объяснила Меньшова.

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