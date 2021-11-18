Юлия Меньшова рассказала, что помогает ее матери Вере Алентовой справиться с потерей мужа

На днях дочь актеров в своем Instagram-аккаунте отвечала на вопросы подписчиков. Одним из часто задаваемых стал вопрос о самочувствии матери. Юлия поблагодарила всех переживающих за ее маму поклонников и сообщила, что та всеми силами пытается справиться с утратой и полностью ушла в работу. «Спасибо большое за ваше беспокойство. Это довольно частый вопрос в моем директе в последнее время. Мама здорова и она очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться», — успокоила поклонников Алентовой Меньшова.