Юлия Меньшова рассказала, что помогает ее матери Вере Алентовой справиться с потерей мужа
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Фото: АГН Москва/Global Look Press
В июле этого года в возрасте 81 года от заболевания коронавирусной инфекцией скончался актер и обладатель премии «Оскар» Владимир Меньшов. Смерть супруга стала огромным ударом для 79-летней актрисы Веры Алентовой. Поклонники звезды фильма «Москва слезам не верит» искренне переживают за любимицу и постоянно справляются о самочувствии актрисы у ее дочери Юлии Меньшовой.
На днях дочь актеров в своем Instagram-аккаунте отвечала на вопросы подписчиков. Одним из часто задаваемых стал вопрос о самочувствии матери. Юлия поблагодарила всех переживающих за ее маму поклонников и сообщила, что та всеми силами пытается справиться с утратой и полностью ушла в работу. «Спасибо большое за ваше беспокойство. Это довольно частый вопрос в моем директе в последнее время. Мама здорова и она очень много работает. Что замечательно, потому что сейчас ей это очень помогает отвлекаться», — успокоила поклонников Алентовой Меньшова.
Фото: Instagram, Global Look press