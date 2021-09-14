Юлия Меньшова раскрыла подробности последней встречи с отцом в реанимации

Юлия Меньшова в шоу «А поговорить» вспомнила последнюю встречу со своим отцом. Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции, и его смерть стала настоящим ударом для его близких.

Юлия с большим трудом смогла пробраться к нему в больницу — в «красную зону» попасть непросто. Это оставило неизгладимое впечатление у артистки.

«Это было довольно страшно. Это не то что "красная зона", это "бордовая зона". Одеваешься, как в фильме ужасов, фильме-катастрофе, как в сериале "Чернобыль". Идешь, а люди лежат лицом вниз…», — вспоминает Юлия.