Юлия Меньшова раскрыла подробности последней встречи с отцом в реанимации
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Юлия Меньшова в шоу «А поговорить» вспомнила последнюю встречу со своим отцом. Владимир Меньшов скончался от последствий коронавирусной инфекции, и его смерть стала настоящим ударом для его близких.
Юлия с большим трудом смогла пробраться к нему в больницу — в «красную зону» попасть непросто. Это оставило неизгладимое впечатление у артистки.
«Это было довольно страшно. Это не то что "красная зона", это "бордовая зона". Одеваешься, как в фильме ужасов, фильме-катастрофе, как в сериале "Чернобыль". Идешь, а люди лежат лицом вниз…», — вспоминает Юлия.
Своему отцу она принесла гостинцы.
«Папа любил вкусно поесть, и мне хотелось его порадовать. Я знала, что есть один ресторан, в котором он ел уху и нахваливал. Я поехала в этот ресторан и привезла ему уху», — рассказала актриса.
Она вспомнила, что отец сразу узнал ее — это было непросто, поскольку она была полностью в защитном облачении. Меньшов спросил у дочери, что она ему привезла.
«Я очень обрадовалась, потому что это был прекрасный, живой вопрос. Он был в сознании, но под маской, которую нельзя было снимать, иначе падала сатурация, поэтому поговорить толком не получилось».
К сожалению, спасти Меньшова не удалось. Режиссер скончался 5 июля.
Фото: Global Look press, Instagram