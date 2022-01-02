Юлия Меньшова показала всю семью в домашней обстановке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @juliavmenshova
Прошедший год был для телеведущей очень тяжелым. В июле ушел из жизни режиссер и актер Владимир Меньшов. Несмотря на эту потерю, Юлия Меньшова находит силы работать и общаться с многочисленной аудиторией в своем Instagram.
Накануне она опубликовала семейное фото - с мужем, детьми и мамой, актрисой Верой Алентовой. И рассказала о своих переживаниях. «Мы не часто собираемся все вместе: в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости, но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным.Так и было», - написала Юлия Меньшова. Она призналась, что не знает, как правильно справляться с утратой близких.
«Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое», - считает Меньшова. Она уверена в одном - нужно не скупиться на слова любви тем, кого мы действительно любим. «И ценить то, что уже есть, а не то, что могло бы быть. Будьте бережны друг к другу и в наступившем 2022 году, и потом…Всегда!», - призвала Юлия Меньшова.
Фото Instagram Юлии Меньшовой