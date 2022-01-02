Юлия Меньшова показала всю семью в домашней обстановке

«Есть жизнь. В которой есть место не только радости, но и боли. И есть время, чтобы принять и то, и другое», - считает Меньшова. Она уверена в одном - нужно не скупиться на слова любви тем, кого мы действительно любим. «И ценить то, что уже есть, а не то, что могло бы быть. Будьте бережны друг к другу и в наступившем 2022 году, и потом…Всегда!», - призвала Юлия Меньшова.