Владимир Меньшов дал дочери последнее интервью незадолго до смерти: «Моему поколению пора уходить»

«Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно и закончить дела». К смерти он готовился — однако, по его мнению, это означает «не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни».

Меньшов добавил, что умирать ему не страшно — ведь ему уже не 18. В молодости такие мысли его бы испугали.

Режиссер признался дочери, как переживал неудачные премьеры — «Ширли-мырли», «Зависть богов».

По его словам, причиной провала «Ширли-мырли» в 1995 году стал сам кризис в кино. Кроме того, фильм не транслировался по ТВ из-за цензуры — в нем были реплики, убирать которые он отказался. Кроме того, он ответил, что на этот фильм будет играть время.