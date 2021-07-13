Владимир Меньшов дал дочери последнее интервью незадолго до смерти: «Моему поколению пора уходить»
Актриса не успела показать монтаж интервью своему отцу — он уже плохо себя чувствовал. Однако она рассказывала ему, что получилось хорошо. «Посмотрим», — отвечал ей режиссер.
Меньшова написала, что интервью должно было стать первым на ее канале, однако стало последним в жизни ее отца.
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Фото: Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda
В беседе с дочерью Меньшов обсудил смерть людей из его поколения и собственное отношение к смерти.
«Моему поколению пора уходить, один за одним… в 80 лет уходить надо… ничего не поделаешь», — рассказал режиссер.
Сам он рассказал, что хотел бы умереть дома, а не в общественном месте.
«Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно и закончить дела». К смерти он готовился — однако, по его мнению, это означает «не гроб примерять, не мерки снимать, а что ты вот-вот подведешь итог жизни».
Меньшов добавил, что умирать ему не страшно — ведь ему уже не 18. В молодости такие мысли его бы испугали.
Режиссер признался дочери, как переживал неудачные премьеры — «Ширли-мырли», «Зависть богов».
По его словам, причиной провала «Ширли-мырли» в 1995 году стал сам кризис в кино. Кроме того, фильм не транслировался по ТВ из-за цензуры — в нем были реплики, убирать которые он отказался. Кроме того, он ответил, что на этот фильм будет играть время.
Фото: Global Look Press
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