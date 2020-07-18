Юлия Ковальчук трогательно поздравила маму с днем рождения: «Похожи как две капли»
Фото: Instagram/ @juliakovalchuk
Юлия Ковальчук редко публикует семейные фото, но о том, с каким трепетом певица относится к маме, поклонникам рассказывать не нужно. Исполнительница не раз говорила, что благодарна богу за то, что является дочерью Светланы Ковальчук, ведь именно мама отправила девочку в хореографический кружок, где в полной мере и раскрылся артистизм будущей звезды.
18 июля мать экс-участницы группы «Блестящие» отмечает день рождения, и Юлия не скупилась на поздравления
«Моя любимая Мамулечка))) С днем рождения, моя красавица)) Мы давно не смотрим в паспорт, потому что в душе ты озорная неугомонная девчонка) Благодарю Бога за самую лучшую мамулю, друга, учителя, женщину и пример для подражания) Будь здорова, а все остальное мы сами сделаем🙏» - написала Юлия вод совместным фото с мамой.
Подписчики не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что мать и дочь похожи как две капли воды.
«Как вы похожи❤️❤️❤️», «👏👏👏🎉🎉Поздравляю! Юленька ,Вы очень похожи на мамочку,это так здорово!», «Поздравляю с днём рождения мамы!!! 😂😂😂👏🎉🎉🎉Здоровья маме!»,- оставляют комментарии подписчики.
Юлия Ковальчук прославилась, когда стала участницей группы «Блестящие». В 2001 году девушка попала в подтанцовку к известному коллективу, но ее талант заметили, и после ухода Ольги Орловой Юлия стала одной из солисток группы. В 2007 году контракт певицы истек, и она решила отправиться в сольное плавание. Сегодня Ковальчук сама является мамой. В браке с певцом Алексеем Чумаковым у нее родилась дочь Амелия.
Фото и видео: Instagram/@juliakovalchuk
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!