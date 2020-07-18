Юлия Ковальчук трогательно поздравила маму с днем рождения: «Похожи как две капли»

Подписчики не только присоединились к поздравлениям, но и отметили, что мать и дочь похожи как две капли воды.

«Как вы похожи❤️❤️❤️», «👏👏👏🎉🎉Поздравляю! Юленька ,Вы очень похожи на мамочку,это так здорово!», «Поздравляю с днём рождения мамы!!! 😂😂😂👏🎉🎉🎉Здоровья маме!»,- оставляют комментарии подписчики.

Юлия Ковальчук прославилась, когда стала участницей группы «Блестящие». В 2001 году девушка попала в подтанцовку к известному коллективу, но ее талант заметили, и после ухода Ольги Орловой Юлия стала одной из солисток группы. В 2007 году контракт певицы истек, и она решила отправиться в сольное плавание. Сегодня Ковальчук сама является мамой. В браке с певцом Алексеем Чумаковым у нее родилась дочь Амелия.