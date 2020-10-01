Юлия Ковальчук показала свадебные фотографии в честь 7-летней годовщины свадьбы с Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков сегодня отмечают годовщину свадьбы – звездная пара вместе уже семь лет.

Их роман был особенным – неспешным и уютным, и многому научил каждого из партнеров. Их отношения начались с того, что в 2007 году они вместе участвовали в шоу «Танцы на льду». Однако поженились они только в 2013 – быстро, как студенты, без пышного банкета. Именно тогда оба были к этому готовы.

Сегодня Юлия выложила пост, посвященный годовщине, и призналась, что она счастлива,

«7 лет со свадьбы- как один вдох! Я рядом всегда...1/3 нашей жизни- почти 13 лет...», – написала она под постом.

Поклонники Юлии очень порадовались теплым фотографиям.

«Безумно красивая пара! Я влюблена в вас до беспамятства!», «Желаю счастья длинною в жизнь!», «Поздравляю вас. Берегите любовь», – пишут поклонники.

«Дай бог! Ещё раз 10 по 13 лет! Просто кайфую от вашей пары!», «Красавчики 😍😍😍 Поздравляю! Вы для многих пример», «Совет вам да любовь!!! От души », «вы, и ваша семья, и ваша безграничная любовь с годами всё краше, и крепче. Года Вам к лицу😉. Обожаю Ваш талант, Ваш юмор, Ваш подход в жизни. Просто люблю вас каждого, и особенно Вас вместе», «Все такой же вечной нежной любви Вам, здоровья и если слезы, то только от успехов, от приятных волнений, будьте востребованными и успешными»., засыпали добрыми пожеланиями Юлию и Алексея.

Подписчики отмечают, что на Юлии очень красивое платье, и выглядит она не только очень красивой, но и по-настоящему счастливой.

А кое-кто из подписчиков шутливо отмечает, что певица отхватила себе самого лучшего мужа во всей России – «самого лучшего мужика страны отхватила себе, ловкая девочка! Любая всё бы отдала за него. Береги его😂😂😂».