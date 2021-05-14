Юлия Ковальчук, Марина Газманова и другие звезды раскрыли секрет счастья в браке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@juliakovalchuk
Пара состоит в браке уже более десяти лет и воспитывают дочь Амелию. Несмотря на то, что у Ковальчук давно сформировался имидж скромной и порядочной женщины, она призналась, что может быть и раскрепощенной. «Я где надо скромная, а где не надо не скромная. Дома в постели с мужем скромной быть не надо», — призналась знаменитость.
Выяснилось, что звездная пара имеет свои секреты сохранения тепла и любви в отношениях. Они стараются проводить друг с другом максимум времени. Кроме того, Юлия и Алексей ничего друг от друга не скрывают, но самое главное — у них схожие интересы. «Я считаю, что Леша умеет гениально передавать чувства. Иногда он делает это так точно, что прямо до слез. При этом Леша может меня защитить. Вообще он страшен в гневе, поэтому никому не советую Лешу злить», — подчеркнула певица в шоу на YouTube-канале «Историс - Откройте, Давид!».
Фото: picture-alliance.com
Несмотря на творческий склад ума и миф о том, что артисты не бывают постоянными, многим звездным парам удается сохранить крепкие отношения на протяжении десятилетий. Так, Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет 20-летнего крепкого брака с Майклом Дугласом. Им с мужем очень нравится общество друг друга. 51-летняя Кэтрин напомнила, что разница в возрасте с Майклом — 25 лет (актеру сейчас 76).
«Прежде всего, нам очень весело вместе. Мой муж старше меня на 25 лет. Это не секрет. Но нам не всегда было легко. В любых отношениях есть взлеты и падения — это нормально», — объяснила она. Кроме того, знаменитость считает, что профессия только пошла на пользу браку.
Фото: Instagram/@marinagazmanova
Чувство юмора помогает сохранить семью и другой известной паре — певцу Олегу Газманову и его супруге Марине (живут вместе с декабря 1997-го, оформили брак 15 июля 2003-го). «Что спасает наш брак столько лет от всякого? Уверена, хорошее чувство юмора у каждого из нас. Он как хорошая палка выбивает из перины недопониманий все лишнее. Посмеялся над собой до легкой усталости и приятной боли в щеках, чтобы слезы из глаз. И опять как новенький. Смех — наше все! Да еще смех ребенка, попробуйте похохотать вместе с ним», — уточнила Марина.
Фото: Global Look Press
Другая отечественная звездная пара, Леонид Агутин и Анжелика Варум, сохраняют брак, забывая все обиды. «Каждый день нашей жизни мы начинаем с чистого листа. Удивительная способность Анжелики — жить одним днем. Для нее вообще не существует прошлого. Она не помнит обид, ссор. Я поражался, что она не помнит даже дату нашей свадьбы. Не помнит города наших путешествий. С ней можно все начать сначала, и это замечательно. Анжелика знает, что муз у творческого мужчины может быть много, а идеальная любимая женщина — одна. Она!», — заявил Агутин. В Сети нередко появляются новости о неверности Агутина.
Фото: Global Look Press
Певица Анита Цой в 19 лет вышла замуж за Сергея Цоя, от которого родила сына Сергея. Несмотря на все трудности, паре удалось сохранить прекрасные отношения. «Пара должна понимать, для чего они вместе. Если ради воспитания детей, хорошего здорового поколения, если для того, чтобы помогать своим родным и близким, то тогда эта пара преодолеет все на свете. Потому что люди объединяются в стаи не просто так. Они объединяются для того, чтобы выживать. Причем не просто выживать, но и жить хорошо внутри этой стаи. Если кто-то об этом забывает, то тогда случаются раздоры и ссоры. Постарайтесь избавиться от ревности. Она разрушает все. Если повода нет, то лучше его не искать. Я, например, не лезу в карманы мужа, не смотрю его телефоны, потому что и без того жизнь непростая», — подчеркнула Анита.
Фото: Getty Images
Знаменитый голливудский актер Том Хэнкс был женат дважды. Его первой супругой стала актриса Саманта Льюс, брак продержался почти девять лет. Сделав выводы, звезда решил вступить в брак с актрисой Ритой Уилсон в 1988 году и не прогадал. Знаменитостей часто можно увидеть в обнимку и, кажется, их чувства совсем не остыли за три десятка лет. Сам Том советует не жениться до 30 лет. Он говорит, что с первым браком слишком поторопился. Ведь тогда он был молод, импульсивен и постоянно пропадал на кастингах. Хэнкс считает, что настоящий брак должен быть осознанным решением, а не импульсивным порывом.
Кроме того, он рекомендует идти на уступки друг другу, поддерживать, радовать партнера мелочами. По словам Хэнкса, важно принимать любимого со всеми недостатками, а главное — встретить в своей жизни правильного человека.
Фото: Instagram/@marinagazmanova, picture-alliance.com, Global Look Press, Getty Images, Instagram/@juliakovalchuk
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!