Юлия Ковальчук, Марина Газманова и другие звезды раскрыли секрет счастья в браке

Пара состоит в браке уже более десяти лет и воспитывают дочь Амелию. Несмотря на то, что у Ковальчук давно сформировался имидж скромной и порядочной женщины, она призналась, что может быть и раскрепощенной. «Я где надо скромная, а где не надо не скромная. Дома в постели с мужем скромной быть не надо», — призналась знаменитость.

Выяснилось, что звездная пара имеет свои секреты сохранения тепла и любви в отношениях. Они стараются проводить друг с другом максимум времени. Кроме того, Юлия и Алексей ничего друг от друга не скрывают, но самое главное — у них схожие интересы. «Я считаю, что Леша умеет гениально передавать чувства. Иногда он делает это так точно, что прямо до слез. При этом Леша может меня защитить. Вообще он страшен в гневе, поэтому никому не советую Лешу злить», — подчеркнула певица в шоу на YouTube-канале «Историс - Откройте, Давид!».