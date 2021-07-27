Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков рассказали, как они улаживают семейные конфликты
Юлия и Алексей рассказали в студии, что, как и у подавляющего большинства семейных пар, у них бывают моменты, когда нужно выяснить отношения.
«Кто-то ходит в спортзал и колотит грушу, чтобы выпустить пар, кто-то орет», — сказала певица. Но, по ее словам, такой вариант не подходит ей с супругом.
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Фото: www.instagram.com/juliakovalchuk
За годы отношений Ковальчук и Чумаков выработали тактику разруливания назревающих конфликтов.
Юлия Ковальчук призналась, что их с мужем семейную жизнь спасают беседы. «Нужно разговаривать. Без крика, без эмоций и в нужное время. Последнее особенно важно. Потому что не дай бог начать серьезный разговор в неподходящее время. Такие моменты нужно просто чувствовать», — отметила она.
Ранее певица рассказывала, что она дает время супругу побыть одному, если ему это нужно. Важное время для Чумакова завтрак. В это время жена и маленькая дочь стараются не беспокоить главу семейства.
Юлия Ковальчук вышла замуж за Алексей Чумакова в 2013 году, через пять лет после начала их романа. Их первенец дочь Амелия родилась в октябре 2017-го. Родители не показывают девочку широкой публике.
Фото и видео: Instagram
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