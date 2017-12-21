Звезды поддержали коллаборацию Беллы Потемкиной и бренда «ЖАРА».

Вечером 20 декабря в ресторане Rose Bar состоялась презентация лимитированной новогодней коллекции HOT DOG YEAR — коллаборации брендов «ЖАРА» и Беллы Потемкиной. На вечеринке собрались звезды и друзья телеканала и дизайнера — Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Тимур Родригес, MBAND и многие другие.

Специальными гостями стали Эмин и Сергей Кожевников — организаторы фестиваля «ЖАРА». Они пообещали, что в 2018 году жары станет в 2 раза больше: 4 марта состоится ЖАРА Music Awards — премия нового формата, которая «поразит происходящим в Крокус Сити Холле».

Фото: архивы пресс-служб