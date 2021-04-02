Блогер Юлия Коваль рассказала, как пережила домашнее насилие: «Лежала в луже крови»

Известная блогер и телеведущая Юлия Коваль призналась в YouTube-шоу «Бабские истории», что пережила насилие со стороны своего возлюбленного.

Она рассказала, как однажды, во время совместного отдыха, ее мужчина надолго пропал. Ушел в туалет и не возвращался полтора часа — девушка успела надумать многое, вплоть до измены.

«Я вышла на улицу, чтобы ему позвонить, а он мне идет навстречу, и я такая: "Ты где был?". А он мне: "Я сидел на лестнице и думал о том, о сем"», — рассказывает Юлия.

В тот момент телеведущая не удержалась и влепила ему пощечину, на которую он резко отреагировал.

«Мы стали ругаться, и дальше случилось то, за что мне стыдно. Я ударила его по лицу. Сделала одну пощечину. Затем еще одну пощечину и еще одну. Он говорит: "Еще раз меня стукнешь, и я тебя в ответ ударю". Я даю ему еще одну пощечину и следующее, что я помню, что я лежу такая в луже крови и языком нащупываю, все ли у меня зубы на месте. У него было кольцо на пальце, и он попал им мне в губу».

После этого произошло еще несколько неприятных историй — парень на два дня запер ее в номере, пока она не освободилась с помощью подруги. При этом пара еще долгое время продолжала встречаться.