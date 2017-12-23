Юлия Бордовских вывела в свет 18-летнюю красавицу-дочь
Фото из Instagram Юлии Бордовских
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48-летняя Юлия Бордовских нечасто появляется на публичных светских мероприятиях с юной дочерью Марией, но недавно она сделала исключение для бала в Большом театре.
На днях в московском Большом театре прошел грандиозный Bosco Бал, среди гостей которого была замечена и экс-телеведущая Юлия Бордовских. Бизнесвумен взяла с собой супруга Алексея Кравцова и дочь Марию, которая приятно удивила окружающих тем, как выросла и похорошела.
На фото с мероприятия, появившихся в Сети, можно видеть, что Маша уже переросла маму!
Юлия часто публикует яркие снимки с родными в своем Instagram, и, судя по ним, старшая наследница звезды занимается актерским мастерством и вокалом, была моделью. Не так давно у нее прошла первая фотовыставка в Москве.