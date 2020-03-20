Юлия Бордовских показала эффективные упражнения для ног, чтобы быть стройными в карантине из-за коронавируса
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Фото: Instagram
Юлия Бордовских сейчас живет в США и работает в wellness-индустрии — производит продукты из суперфудов и учится на фитнес-тренера. В своем Instagram экс-телеведущая мотивирует подписчиков вести здоровый образ жизни. 50-летняя Юлия выглядит на 10 лет моложе и может похвастаться идеальной фигурой.
Юлия поделилась с подписчиками эффективными упражнениями для ног, которые помогут оставаться в форме во время вынужденной самоизоляции из-за коронавируса.
«Мы явно выйдем из карантина другими людьми... Теперь это уже очевидно... Начнем ценить то, что принимали как должное, искренне любить тех, кто рядом и заниматься тем, что нравится, а не тем, что нравится другим.
Я в принципе уже 6 лет на карантине... Уехала в другую страну, чтобы сделать паузу и многое поменять.
Но сегодня не об этом. Вы просили еще упражнений? Вот они! Сегодня работаем над красивыми ногами и упругими ягодицами!», — рассказала Юлия подписчикам.
«Вы наш мотиватор», «Какая вы красивая и стройная!», «На это можно смотреть бесконечно», «Юлия, спасибо вам! За настоящее, за правильное», — написали Юлии Бордовских в комментариях.
Напомним, сейчас во многих странах граждан призывают самоизолироваться и не общаться с другими людьми, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.
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Фото и видео: Instagram
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