Юлия Бордовских показала эффективные упражнения для ног, чтобы быть стройными в карантине из-за коронавируса

«Мы явно выйдем из карантина другими людьми... Теперь это уже очевидно... Начнем ценить то, что принимали как должное, искренне любить тех, кто рядом и заниматься тем, что нравится, а не тем, что нравится другим.

Я в принципе уже 6 лет на карантине... Уехала в другую страну, чтобы сделать паузу и многое поменять.

Но сегодня не об этом. Вы просили еще упражнений? Вот они! Сегодня работаем над красивыми ногами и упругими ягодицами!», — рассказала Юлия подписчикам.

«Вы наш мотиватор», «Какая вы красивая и стройная!», «На это можно смотреть бесконечно», «Юлия, спасибо вам! За настоящее, за правильное», — написали Юлии Бордовских в комментариях.

Напомним, сейчас во многих странах граждан призывают самоизолироваться и не общаться с другими людьми, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

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